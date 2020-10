OTTAWA, ON, le 1er oct. 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner la Fête de la mi-automne :

« Ce soir, nous nous joignons à de nombreuses communautés asiatiques au Canada et à travers le monde pour célébrer la Fête de la mi-automne.

« Soulignée le quinzième jour du huitième mois du calendrier lunaire, lorsque la pleine lune brille de tous ses feux, la Fête de la mi-automne est l'occasion de rendre grâce pour les récoltes et les réussites de l'année qui s'achève.

« Habituellement, pour marquer cette occasion, de nombreuses communautés se réunissent pour allumer des lanternes colorées, partager des repas traditionnels et des gâteaux de lune et s'échanger des vœux et des cadeaux. Elles prennent également le temps d'admirer la beauté spectaculaire de la pleine lune, symbole de l'unité familiale et de la prospérité. Cette année, tandis que nous poursuivons la lutte contre la pandémie mondiale de COVID-19 et suivons les consignes sanitaires pour nous protéger et protéger nos communautés, les gens célébreront à la maison et se tourneront vers des moyens virtuels pour souligner cette journée spéciale.

« La Fête de la mi-automne est aussi l'occasion de rendre hommage aux nombreuses communautés qui célèbrent cette journée. Cette année, vu la hausse du racisme qui se manifeste partout au pays envers les Asiatiques, nous nous rappelons tout particulièrement l'importance de dénoncer la discrimination sous toutes ses formes, d'embrasser nos différences et de rester unis. Nous sommes plus forts grâce aux nombreuses contributions que les communautés asiatiques ont apportées et continuent d'apporter au pays.

« Au nom de tous les Canadiens, Sophie et moi offrons nos meilleurs vœux à tous ceux qui célèbrent la Fête de la mi-automne au Canada et à travers le monde. »

Ce document se trouve également à l'adresse : http://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]

Liens connexes

http://pm.gc.ca/