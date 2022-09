OTTAWA, ON, le 10 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner la Fête de la mi-automne :

« Ce soir, nous nous joignons aux communautés chinoises, vietnamiennes, coréennes et japonaises au Canada et à travers le monde pour célébrer la Fête de la mi-automne, aussi appelée la Fête de la lune.

« Depuis des siècles, la Fête de la mi-automne est soulignée le quinzième jour du huitième mois du calendrier lunaire partout en Asie - lorsque la pleine lune brille de tous ses feux.

« À cette occasion, les membres des communautés se réunissent avec leurs proches afin d'allumer des lanternes colorées, de partager des gâteaux de lune et de s'échanger des cadeaux et des vœux sous la pleine lune. La Fête de la mi-automne est aussi le moment de souligner l'importance de la famille, de rendre grâce pour les réussites de l'année qui s'achève et d'envisager la nouvelle année avec optimisme.

« Aujourd'hui, nous célébrons et nous rappelons la diversité que le Canada représente. Guidés par leurs valeurs communes de respect, de générosité et de bienveillance, les Canadiens d'origine chinoise, vietnamienne, coréenne et japonaise améliorent la vie de nos communautés. C'est donc l'occasion de nous réunir et de découvrir les traditions qui font toute notre richesse et notre diversité.

« Au nom de notre famille, Sophie et moi offrons nos meilleurs vœux à tous ceux qui célèbrent la Fête de la mi-automne. »

