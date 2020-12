OTTAWA, ON, le 13 déc. 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de l'anniversaire de naissance de Son Altesse le prince Karim Aga Khan :

« Aujourd'hui, nous nous joignons aux musulmans chiites imamites ismaéliens au Canada et à travers le monde pour célébrer le 84e anniversaire de leur chef spirituel, Son Altesse l'Aga Khan.

« Leader humanitaire mondial, l'Aga Khan s'est donné pour mission de bâtir un monde meilleur et plus pacifique. En cette année où les inégalités ont été aggravées par les effets d'une pandémie mondiale, Son Altesse a continué d'œuvrer pour réduire la pauvreté, faire progresser l'égalité des sexes et améliorer les soins de santé et l'éducation. Que ce soit par l'intermédiaire de son Centre mondial du pluralisme au Canada ou du Réseau Aga Khan de développement, son travail acharné a contribué à rendre le Canada et le monde entier plus inclusifs.

« L'Aga Khan partage bon nombre des valeurs qui sont chères aux Canadiens, notamment la bonté, la compassion et le respect de la diversité. Dans un monde souvent divisé, Son Altesse n'a jamais cessé de travailler pour rassembler les gens. Son dévouement inébranlable à aider les autres est une source d'inspiration pour nous tous. Pour ces raisons, il a été nommé citoyen honoraire du Canada et investi à titre de Compagnon honoraire de l'Ordre du Canada.

« Aujourd'hui, Sophie et moi remercions l'Aga Khan pour son leadership remarquable. Nous lui souhaitons santé et bonheur en cette journée spéciale et pour les années à venir.

« Salgirah Khushiali Moubarak! »

