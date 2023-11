OTTAWA, ON, le 27 nov. 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner l'anniversaire de la naissance de Guru Nanak Dev Ji :

« Aujourd'hui, les sikhs au Canada et ailleurs dans le monde vont célébrer l'anniversaire de la naissance de Guru Nanak Dev Ji, fondateur du sikhisme et dirigeant spirituel vénéré.

« À cette importante occasion, familles et amis vont se réunir pour réfléchir aux enseignements d'égalité de Guru Nanak Dev Ji ainsi qu'aux valeurs d'unité, de générosité et de compassion qu'il prônait. Ces valeurs importantes continuent de guider les Canadiens sikhs à ce jour, et tous les Canadiens peuvent s'en inspirer en cherchant à bâtir un avenir meilleur pour tous.

« Le Canada accueille l'une des plus nombreuses communautés sikhes au monde. L'anniversaire de la naissance de Guru Nanak Dev Ji offre à chacun de nous l'occasion de prendre conscience des nombreuses contributions que les Canadiens sikhs apportent à la culture, aux communautés et à l'économie du Canada, rendant ainsi notre pays plus fort et plus dynamique.

« Au nom de tous les Canadiens, j'offre mes meilleurs vœux à tous ceux qui célèbrent l'anniversaire de la naissance de Guru Nanak Dev Ji.

« Joyeux Gurpurab! »

