OTTAWA, ON, le 8 nov. 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de l'anniversaire de la naissance de Guru Nanak Dev Ji :

« Aujourd'hui, les sikhs au Canada et ailleurs dans le monde célèbrent la naissance de Guru Nanak Dev Ji, fondateur du sikhisme et premier gourou sikh.

« À l'anniversaire de la naissance de Guru Nanak Dev Ji, familles et amis se réunissent pour méditer sur sa vie et ses enseignements à l'égard de l'unité, de la compassion et de l'égalité - des valeurs qui sont au cœur de la religion sikhe et que les Canadiens incarnent au quotidien. Pendant que les sikhs honorent la mémoire de Guru Nanak Dev Ji, j'espère que nous pourrons tous puiser de l'inspiration dans ses enseignements et dans le message universel et intemporel qu'il nous adresse à tous.

« Aujourd'hui, c'est aussi l'occasion de souligner les contributions que les Canadiens sikhs ont apportées - et continuent d'apporter - afin de créer un Canada meilleur. Les sikhs d'un bout à l'autre du pays pratiquent le seva, ou le service désintéressé, en aidant les Canadiens démunis sans égard à leur parcours.

« Au nom de notre famille, Sophie et moi offrons nos meilleurs vœux à tous ceux qui célèbrent la naissance de Guru Nanak Dev Ji. »

