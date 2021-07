OTTAWA, ON, le 19 juill. 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de l'Aïd al-Adha :

« Aujourd'hui, les musulmans au Canada célébreront l'Aïd al-Adha, qui marque la fin du Hadj, le pèlerinage islamique annuel à La Mecque.

« En cette journée, les musulmans se réunissent traditionnellement pour prier, échanger des cadeaux et des vœux, aider des gens pauvres, faire un sacrifice et partager un repas spécial avec leurs familles et leurs amis. Cette journée importante donne l'occasion de réfléchir aux leçons à tirer des sacrifices, de la compassion et de la générosité, et de témoigner sa reconnaissance pour les bénédictions de la vie. C'est également l'occasion pour tous les Canadiens de souligner les nombreuses contributions que les Canadiens musulmans font pour notre pays depuis des générations.

« Certains pourront une fois de plus se réunir en sécurité avec famille et amis pour célébrer l'Aïd de cette année, mais il se pourrait que d'autres soient seuls et isolés. Par ailleurs, certains manqueront une fois de plus le pèlerinage à La Mecque. Toutefois, si nous continuons de suivre les consignes de santé publique et que nous nous faisons vacciner contre la COVID-19 dès que vient notre tour, nous vaincrons ce virus et nous serons en mesure de célébrer ensemble l'an prochain.

« Malheureusement, aujourd'hui est également une journée sombre puisque nous continuons de constater que l'islamophobie et la haine contre les musulmans sont bien réelles au Canada. La tragédie survenue récemment à London, en Ontario, nous rappelle douloureusement que les musulmans continuent d'être victimes d'insultes, de menaces et d'actes de violence dans des communautés à travers le pays. La haine et la discrimination n'ont pas leur place dans notre société. C'est pourquoi le gouvernement du Canada tiendra le sommet national sur l'islamophobie le 22 juillet, pour continuer de lutter contre la haine et la discrimination contre les musulmans. Ensemble, nous devons choisir l'inclusion au détriment de l'intolérance et réaffirmer notre engagement envers un Canada diversifié où tous, peu importe leurs croyances, leurs origines ethniques, leur culture ou leur genre, se sentent accueillis, respectés et en sécurité.

« Au nom de notre famille, Sophie et moi souhaitons un joyeux Aïd al-Adha à tous ceux qui célèbrent cette fête.

« Aïd Moubarak! »

