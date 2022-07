OTTAWA, ON, le 8 juill. 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de l'Aïd al-Adha :

« Aujourd'hui, les musulmans du Canada et du monde entier marqueront la fin du Hadj (pèlerinage) annuel à la Mecque, l'un des cinq piliers de l'islam, et célébreront l'Aïd al-Adha.

« L'Aïd al-Adha, également appelée la "fête du sacrifice", symbolise les leçons du sacrifice, du dévouement et de la volonté, telles qu'elles sont relatées dans l'histoire du prophète Ibrahim. Cette fête, l'une des plus importantes de l'islam, est célébrée chaque année par les musulmans qui se réunissent en famille et avec leurs proches pour prier, exprimer leur gratitude pour les bienfaits de la vie, partager des repas de fête et offrir de la nourriture aux personnes dans le besoin.

« Cette fête représente également une occasion importante de réfléchir aux valeurs de compassion, de charité et de service communautaire - des valeurs qui nous sont chères en tant que Canadiens. Les musulmans du Canada ont toujours incarné ces valeurs. D'un océan à l'autre, ils aident les plus vulnérables, font du bénévolat dans des organismes communautaires et s'occupent de leurs voisins et des nouveaux arrivants. Aujourd'hui, nous prenons également le temps de reconnaître les contributions inestimables que les musulmans canadiens ont apportées, et continuent d'apporter, à notre pays.

« Aujourd'hui et chaque jour, nous nous engageons à bâtir un Canada meilleur où chacun peut se sentir le bienvenu, en sécurité et respecté. La discrimination, sous quelque forme que ce soit, n'a pas sa place dans notre pays. C'est pourquoi le gouvernement du Canada continuera de lutter contre l'islamophobie, notamment en nommant le premier représentant spécial du pays chargé de la lutte contre l'islamophobie.

« Au nom de notre famille, Sophie et moi souhaitons une joyeuse Aïd al-Adha à tous ceux qui la célèbrent.

« !عيد مبارك

« Aïd Moubarak! »

