OTTAWA, ON, le 27 juin 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de l'Aïd al-Adha :

« Demain, les musulmans du Canada et du monde entier célèbrent l'Aïd al-Adha, qui marque la fin du pèlerinage annuel à La Mecque. L'une des dates les plus sacrées de l'islam, l'Aïd al-Adha, aussi appelée la Fête du sacrifice, commémore l'histoire de l'obéissance et du sacrifice du prophète Ibrahim.

« Alors que familles et amis partout au pays se réunissent pour prier, partager des repas et offrir de la nourriture à ceux dans le besoin, nous pouvons tous nous inspirer des valeurs de sacrifice, de compassion et de charité qu'affichent chaque jour les communautés musulmanes du Canada.

« Nous réaffirmons que chacun, au Canada et dans le monde entier, devrait être libre de pratiquer sa foi sans crainte. Le gouvernement fédéral continuera de s'opposer à l'islamophobie et à la haine sous toutes ses formes, notamment grâce aux efforts soutenus de la première représentante spéciale du Canada chargée de la lutte contre l'islamophobie, Amira Elghawaby. Ensemble, nous pouvons bâtir un Canada où chacun se sent respecté et en sécurité.

« Au nom de notre famille, Sophie et moi souhaitons une merveilleuse Aïd al-Adha à tous ceux qui la célèbrent.

« !عيد مبارك

« Aïd Moubarak! »

