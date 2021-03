OTTAWA, ON, le 28 mars 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de Holi :

« Aujourd'hui, les communautés hindoues au Canada et à travers le monde célébreront Holi.

« Holi, qui est également appelée le Festival des couleurs, marque la fin de l'hiver et le début du printemps. C'est une opportunité de célébrer les nouveaux départs, de renouveler et de renforcer nos relations, et d'envisager l'année à venir avec joie et optimisme.

« En cette heureuse occasion, familles et amis se réunissent pour commencer la nouvelle saison. Ils mangent des mets fins, chantent, dansent et participent à des festivités hautes en couleur. Cette année, alors que nous poursuivons notre combat contre la pandémie mondiale de COVID-19 et suivons les consignes de santé publique pour assurer la sécurité de tous, les gens trouveront d'autres moyens de célébrer cette fête.

« Holi est l'un des festivals les plus célèbres des communautés sud-asiatiques du monde entier. Ici au Canada, les célébrations mettent en relief notre diversité et nous rappellent que l'inclusion nous aide à bâtir un pays plus fort et plus dynamique. Ce joyeux festival représente également une occasion de reconnaître les contributions importantes que les Canadiens de confession hindoue ont apportées et continuent d'apporter à notre pays. Depuis le début de la pandémie, ils ont contribué à l'effort collectif de nombreuses manières, notamment en aidant leurs voisins, en soutenant les aînés et en suivant les directives de santé publique pour protéger la santé de tous.

« Au nom de notre famille, Sophie et moi souhaitons une fête remplie de joie et de bonheur à tous ceux qui célèbrent Holi, au Canada et dans le monde entier.

« Holi Hai! »

