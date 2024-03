OTTAWA, ON, le 25 mars 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de Holi :

« Aujourd'hui, nous nous joignons aux communautés hindoues au Canada et ailleurs dans le monde pour célébrer Holi, qu'on appelle également la fête des couleurs.

« Holi symbolise le renouveau, le pardon et le triomphe du bien sur le mal. À l'occasion de cette fête, les gens se réunissent dans la rue, écoutent de la musique festive et s'aspergent les uns et les autres d'eau et de poudres de couleurs vives. C'est l'occasion de se rassembler entre amis et en famille et de célébrer les réalisations de chacun.

« Cette fête de Holi nous rappelle les différentes cultures qui font du Canada le pays que nous aimons tant. Les Canadiens de confession hindoue ont contribué - et continuent de contribuer immensément - à notre identité nationale. Aujourd'hui et chaque jour, nous saluons le rôle important qu'ils jouent afin de bâtir des communautés plus fortes et dynamiques partout au pays.

« Au nom du gouvernement du Canada, je souhaite une fête remplie de joie et de couleurs à tous ceux qui célèbrent Holi.

« Holi Hai! »

