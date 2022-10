OTTAWA, ON, le 24 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de Diwali :

« Aujourd'hui, nous nous joignons aux millions de personnes d'origine sud-asiatique du Canada et d'ailleurs dans le monde pour célébrer Diwali.

« Diwali, la fête des lumières, est une occasion de marquer le triomphe de la lumière sur les ténèbres, du bien sur le mal et de la vérité sur le mensonge. Les gens qui se rassemblent avec famille et amis pour allumer les diyas, décorer leur maison, offrir des prières ou échanger des cadeaux et des plats nous rappellent d'envisager l'année qui vient avec optimisme et espoir.

« Au Canada, Diwali nous donne la chance de saluer les contributions que les Canadiens d'origine sud-asiatique, soit ceux des communautés bouddhistes, hindoues, jaïnes et sikhes, apportent au tissu de notre pays. Diwali nous invite également à célébrer la diversité qui fait la force du Canada.

« Au nom de tous les Canadiens, Sophie et moi souhaitons une très joyeuse fête de Diwali à tous ceux qui la célèbrent. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

