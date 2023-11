OTTAWA, ON, le 12 nov. 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de Bandi Chhor Divas :

« Aujourd'hui, les communautés sikhes du Canada et d'ailleurs dans le monde vont célébrer Bandi Chhor Divas.

« Cette journée importante commémore l'histoire du sixième gourou, le gourou Hargobind Sahib Ji, qui à sa sortie de prison a refusé de quitter ses geôliers à moins que les 52 rois innocents emprisonnés avec lui soient également libérés. Des générations plus tard, son histoire continue d'inspirer les valeurs d'altruisme et de générosité aux sikhs du monde entier.

« Aujourd'hui, familles et amis se réuniront pour observer Bandi Chhor Divas en partageant des repas festifs et des friandises, en admirant des feux d'artifice, en illuminant leurs maisons et les gurdwaras, et en lisant le Livre sacré sikh, le Guru Granth Sahib.

« En célébrant cette fête, les gens se rappellent également qu'en nous unissant comme société, nous pouvons mettre en place un monde fondé sur la paix, la liberté et la communauté. Enfin, cette journée nous donne l'occasion de saluer les contributions que les Canadiens sikhs ont apportées, et continuent d'apporter, en vue de créer un pays meilleur et plus diversifié.

« Au nom du gouvernement du Canada, je souhaite une très heureuse fête de Bandi Chhor Divas à tous ceux qui la célèbrent. »

