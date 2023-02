Déclaration du porte-parole de l'opposition officielle pour les Relations avec les Premières Nations et les Inuit et responsable de la région du Nord-du-Québec

QUÉBEC, le 20 févr. 2023 /CNW/ - Un CLSC tout neuf, vide depuis un an et demi au Nunavik

« Un magnifique bâtiment de 45 millions de dollars, prêt depuis un an et demi pour offrir des soins de santé, qui est toujours vide! Est-ce le genre de résultat sur lequel François Legault veut que l'on juge son gouvernement?

Alors que les services de santé sont déficients et le personnel est à bout de souffle dans la région du Nord-du-Québec, le gouvernement de la CAQ démontre, une fois de plus, son incapacité à remplir sa mission : offrir des soins de santé de qualité à toutes les Québécoises et tous les Québécois.

Est-ce que la CAQ tolérerait une telle aberration dans le sud, à L'Assomption, par exemple? Je me pose la question. »

-André A. Morin, porte-parole de l'opposition officielle pour les Relations avec les Premières Nations et les Inuit, responsable de la région du Nord-du-Québec et député de l'Acadie.

