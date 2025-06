Déclaration du porte-parole de l'opposition officielle pour les Relations avec les Premières Nations et les Inuit

QUÉBEC, le 21 juin 2025 /CNW/ - Journée nationale des peuples autochtones

« Depuis 1996, partout au pays, nous profitons du jour du solstice d'été, pour célébrer la Journée nationale des peuples autochtones.

En ce 21 juin, saisissons tous ensemble l'occasion de reconnaître et de célébrer les riches traditions et les cultures des Premières Nations, des Inuit et des Métis. Saluons la contribution exceptionnelle des peuples autochtones à la société québécoise.

En cette journée marquante, prenons part aux nombreuses activités offertes dans le cadre de ces célébrations sur tout le territoire québécois. »

-André A. Morin, porte-parole de l'opposition officielle pour les Relations avec les Premières Nations et les Inuit et député de l'Acadie.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Alexandra Régis, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 418-571-6749, [email protected]; Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]