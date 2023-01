Déclaration du porte-parole de l'opposition officielle en matière de transports et de mobilité durable

QUÉBEC, le 10 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Fin du service d'autobus toutes les « 10 minutes max » de la STM

« Alors que la CAQ s'autoproclame la championne des investissements en transports en commun, voilà que la Société de Transports de Montréal (STM) se voit forcée de mettre fin à son service d'autobus à haute fréquence, faute de financement adéquat.

Pendant que les experts du monde entier déclarent l'urgence climatique, le gouvernement Legault abandonne les sociétés de transport collectif et préfère engloutir 10G$ dans un tunnel autoroutier.

En tant qu'usager du transport en commun dans la Métropole, je suis très préoccuppé par le sous-financement de celui-ci et demande à Geneviève Guilbault de prendre ses responsabilités de ministre de la Mobilité durable. Celle-ci doit mettre en place rapidement des mesures afin d'offrir un financement bonifié et prévisible, ce qui permettra aux sociétés de transport collectif d'augmenter leur offre de services et non pas de la réduire.

Elle doit mettre fin au triste spectacle auquel nous assistons présentement. »

-André A. Morin, porte-parole de l'opposition officielle en matière de transports et de mobilité durable et député de l'Acadie.

