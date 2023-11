Déclaration du porte-parole de l'opposition officielle en matière de transports et de mobilité durable

QUÉBEC, le 22 nov. 2023 /CNW/ - Les files d'attente à la traverse entre Baie-Ste-Catherine et Tadoussac

« Il est urgent que la CAQ, et plus particulièrement la ministre des Transports, écoute la voix des régions, notamment celles de la Côte-Nord et du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Les files d'attente qui se multiplient et qui sont de plus en plus longues pour traverser la rivière Saguenay, de Baie-Ste-Catherine à Tadoussac, ne sont pas dignes d'un réseau routier moderne.

La seule solution logique qui s'impose est un pont pour relier les deux rives. Malgré la mise sur pied d'un bureau de projet, la CAQ repousse toujours le dévoilement des études. Ça commence drôlement à ressembler au projet de troisième lien, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de réelle intention de réaliser le projet. Les citoyens ne croient tout simplement plus la CAQ.

Lors de la campagne électorale de 2018 et en 2022, le Parti libéral du Québec avait pris l'engagement de réaliser le projet. »

-André A. Morin, porte-parole de l'opposition officielle en matière de transports et de mobilité durable et député de l'Acadie.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

