Déclaration du porte-parole de l'opposition officielle en matière de transports et de mobilité durable

QUÉBEC, le 27 oct. 2023 /CNW/ - Le gouvernement doit réajuster le tir en matière de financement des transports collectifs

« Suite à l'annonce de la ministre des Transports et de la Mobilité durable d'absorber uniquement 20% du déficit des sociétés de transport, j'invite la ministre à avoir de l'écoute et un véritable dialogue avec les sociétés de transport. Comment est-il possible pour les sociétés de transport de développer une vision à long terme sans prévisibilité budgétaire, parce que le financement n'est pas adéquat ni récurrent? Une grande partie de la population dépend du transport en commun pour aller travailler et faire leurs activités quotidiennes, ils seront les premières victimes de ces coupures. En annonçant une réduction du financement aussi importante, le gouvernement de la CAQ sous-estime les retombées économiques que suscite un réseau de transport collectif efficace. De plus, si on prend l'exemple du transport collectif dans la région du Grand Montréal, il permet d'éviter l'émission de 3.9 millions de tonnes de GES, soit l'équivalent de 5% des émissions totales du Québec. Est-ce qu'un autre secteur économique peut se vanter d'en faire autant dans les efforts de réduction des gaz à effet de serre?

Depuis que le gouvernement caquiste est au pouvoir, il semble y avoir une absence de leadership récurrent envers la mobilité durable. Un bel exemple de gouvernement qui n'a pas de vision à long terme. »

- André A. Morin, député de l'Acadie et porte-parole de l'opposition officielle en matière de transports et de mobilité durable

