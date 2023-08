Déclaration du porte-parole de l'opposition officielle en matière de transports et de mobilité durable

QUÉBEC, le 22 août 2023 /CNW/ - Plan d'action en sécurité routière 2023-2028

« Le plan d'action en sécurité routière présenté, aujourd'hui, est certainement un pas dans la bonne direction. Je me réjouis que la CAQ ait finalement accepté de mettre en application bon nombre de nos recommandations, incluant l'ajout de mesures inspirées du concept « Vision zéro » qui a démontré ses vertus ailleurs dans le monde.

Le bilan routier catastrophique des derniers mois aurait cependant commandé une action plus rapide de la part du gouvernement caquiste. En effet, alors que la rentrée scolaire s'amorce ces jours-ci, il aurait été bien avisé d'agir plus rapidement afin que les nouvelles mesures soient déjà en vigueur.

Nous serons très attentifs à la mise en œuvre de ce plan d'action qui devra assurer la sécurité des piétons, et plus particulièrement des écoliers et des aînés. Les signaleurs routiers bénéficieront sûrement aussi des nouvelles mesures qui leur permettront d'effectuer leur travail dans un environnement moins dangereux. C'est une excellente nouvelle pour tout le monde. »

- André A. Morin, porte-parole de l'opposition officielle en matière de transports et de mobilité durable et député de l'Acadie.

