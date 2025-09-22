Déclaration du porte-parole de l'opposition officielle en matière de sports, de loisirs, de plein air et de saines habitudes de vie

QUÉBEC, le 22 sept. 2025 /CNW/ - Augmentation des factures pour les activités parascolaires

« Contradiction flagrante : Le gouvernement prétend vouloir rendre le sport plus accessible et lutter contre le décrochage scolaire, mais ses compressions budgétaires mènent exactement au contraire, des jeunes de milieux défavorisés sont exclus des équipes sportives.

Une école publique amputée de sa mission : L'école publique doit être un lieu d'inclusion et d'épanouissement. Quand un élève doit payer 200 $ pour jouer au futsal, alors qu'hier c'était gratuit, on met un prix sur l'intégration et la persévérance scolaire.

Inégalités sociales accentuées : Ceux qui n'ont pas les moyens sont justement ceux qui bénéficient le plus du sport parascolaire pour s'intégrer, se motiver et rester à l'école. En les excluant, Québec creuse le fossé social. »

-Enrico Ciccone, porte-parole de l'opposition officielle en matière de sports, de loisirs, de plein air et de saines habitudes de vie et député de Marquette

