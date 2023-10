Déclaration du porte-parole de l'opposition officielle en matière de solidarité sociale et d'action communautaire

QUÉBEC, le 18 oct. 2023 /CNW/ - Refus d'un mandat d'initiative pour la lutte contre la pauvreté

« Alors que les organismes communautaires réclament de l'aide à hauts cris, que les banques alimentaires ne fournissent plus à la demande et que la crise de l'itinérance atteint de nouveaux sommets, la CAQ tourne le dos à notre demande d'étudier des pistes de solutions pour aider les Québécois.

L'enjeu de la pauvreté n'a fait l'objet d'aucune étude, en commission parlementaire, depuis plus de 20 ans (2002). Pourtant, le visage de la pauvreté a grandement évolué au Québec. Par exemple, la clientèle des banques alimentaires est maintenant largement constituée de personnes ayant un emploi à temps pleins mais qui n'arrivent tout simplement plus à joindre les deux bouts.

Comment la CAQ peut-elle tout simplement dire non à la recherche de solutions pour la population qui en arrache de plus en plus, sans même que la ministre responsable daigne se présenter à la séance de travail? C'est totalement injustifiable. »

- Greg Kelley, député de Jacques-Cartier et porte-parole de l'opposition officielle en matière de solidarité sociale et d'action communautaire

