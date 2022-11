Déclaration du porte-parole de l'opposition officielle en matière de finances

QUÉBEC, le 16 nov. 2022 /CNW Telbec/ -

Déclaration en lien avec le point de presse du ministre des finances :

« Les Québécois et Québécoises sont aux prises avec une hausse fulgurante du coût de la vie. Le panier d'épicerie, l'essence et plusieurs autres services ont atteint des sommets au cours des derniers mois. La proposition du ministre des Finances ce matin est louable, mais nous attendons toujours des mesures spécifiques pour ceux qui sont les plus touchés par la hausse, c'est-à-dire les personnes à plus faible revenu et les aînés, dont leurs revenus n'augmentent pas. Nous souhaitons voir des mesures plus ciblées pour ces groupes dès maintenant, et demandons la mise en place rapide de mesures structurantes pour diminuer la pression sur le portefeuille de tous les Québécois, par exemple, une allocation allant jusqu'à 2 000 $ pour les aînés. »

- Fred Beauchemin, porte-parole de l'opposition officielle en matière de Finances.

