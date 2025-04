Déclaration du porte-parole de l'opposition officielle en matière d'immigration, de francisation et d'intégration

QUÉBEC, le 30 avril 2025 /CNW/ - Échec de la CAQ en francisation

« Le ministre Jean-François Roberge admet l'échec de sa créature, Francisation Québec, et promet une meilleure planification pour l'année qui vient. Comment peut-on le croire? La CAQ a prouvé, à répétition, son incapacité de livrer les services en francisation.

Depuis le début du présent mandat, les délais d'attente moyens pour l'ensemble du Québec sont passés de 32 jours en 2022-23, à 84 jours ouvrables aujourd'hui. C'est presque 4 mois d'attente entre la demande d'admission et le début du cours!

Si le ministre déclare la prochaine année comme étant celle de la planification, pourquoi avoir attendu si longtemps pour planifier convenablement et ainsi priver les nouveaux arrivants de leur droit à la francisation? L'improvisation caquiste ne cesse d'atteindre de nouveaux sommets et ce sont les immigrants et tout le Québec qui en font les frais. »

-André A. Morin, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'immigration, de francisation et d'intégration et député de l'Acadie.

