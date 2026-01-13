Déclaration du porte-parole de l'opposition officielle en matière d'immigration, de francisation et d'intégration

QUÉBEC, le 13 janv. 2026 /CNW/ - Abolition du PEQ

« L'abolition du PEQ nuit sérieusement à l'économie québécoise puisque plusieurs travailleurs ne peuvent se qualifier dans le Programme de sélection des travailleurs qualifiés.

De plus, nombreux de ces travailleurs sont ici à l'invitation du gouvernement du Québec lui-même et leur vie s'écroule. La CAQ a changé les règles du jeu en cours de partie. Elle doit respecter son engagement moral envers ces personnes et faire preuve d'humanité.

L'abolition du PEQ entraîne de l'instabilité, de l'injustice et des drames humains. Je demande au gouvernement d'adopter rapidement une clause de droit acquis pour les personnes déjà installées sur le territoire québécois. »

-André A. Morin, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'immigration, de francisation et d'intégration et député de l'Acadie.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]; Marc Lapointe, Attaché de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 418-580-9754, [email protected]