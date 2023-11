Déclaration du porte-parole de l'opposition officielle en matière d'immigration, de francisation et d'intégration

QUÉBEC, le 1er nov. 2023 /CNW/ - Plan québécois de l'immigration

« Nous assistons à un changement de ton important du gouvernement et du premier ministre dans la manière d'aborder l'immigration. M. Legault semble enfin voir l'immigration comme une valeur ajoutée, plutôt qu'une menace, une source de richesse tant économique que culturelle. Il voit l'immigration désormais comme un levier de protection de notre langue française et ce, en mettant en place les bons mécanismes de contrôle et de francisation, et c'est tant mieux. Ce changement de ton est apprécié.

De plus, le premier ministre se range finalement aux arguments du Parti libéral du Québec et du milieu économique qui considèrent l'immigration comme un levier économique pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre. Ce n'est pas trop tôt.

Cependant, on peut s'interroger sur les réelles intentions du gouvernement caquiste qui nous présente un plan qui ne porte que sur une période de deux ans, alors que les consultations ont été réalisées dans l'optique d'une planification sur trois années. Est-ce que l'on veut ainsi cacher une intention de hausser ou de baisser les seuils à la veille de la prochaine élection?

Je note également une sérieuse incohérence dans l'exclusion du PEQ des étudiants maîtrisant le français et qui fréquentent des universités anglophones. Si l'on veut réellement valoriser l'utilisation du français, pourquoi les laisser ainsi sur les lignes de côté? Pourquoi un étudiant étranger français, qui vient à McGill ou à Concordia, ne pourrait-il pas demeurer et contribuer à notre économie et à la protection de la langue française?

Enfin, l'opposition officielle surveillera de très près les mesures de francisation annoncées afin de s'assurer que les immigrants ne feront pas les frais de l'incompétence caquiste en cette matière. »

- Monsef Derraji, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'immigration, de francisation et d'intégration et député de Nelligan

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

