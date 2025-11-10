Déclaration du porte-parole de l'opposition officielle en matière d'économie et d'innovation et du chef du Parti libéral du Québec

QUÉBEC, le 10 nov. 2025 /CNW/ - Vision économique de François Legault

« Aujourd'hui, on n'a pas eu droit à une vision économique. On a eu droit à une liste d'évidences, sans plan concret pour les réaliser.

Sur la défense, tout le monde est d'accord que c'est une opportunité. Mais que va faire le gouvernement pour tirer son épingle du jeu? Quels investissements? Quelle stratégie? Quels partenaires?

Sur l'énergie, bien sûr que le plan d'Hydro-Québec représente une occasion pour le Québec. Mais encore une fois, il y a plus de questions que de certitudes. Quels sont les projets? Les échéanciers? Comment le gouvernement compte-t-il rassembler les 35 000 travailleurs nécessaires pour y arriver?

Et pendant que François Legault nous promet un environnement d'affaires simple, les entrepreneurs, eux, savent très bien qu'il fait l'inverse depuis sept ans. La bureaucratie a explosé, la machine de l'État s'est alourdie, les délais se sont allongés. Difficile de parler de crédibilité économique quand on passe son temps à compliquer la vie de ceux qui créent la richesse.

Bref, en plus de ses nombreux échecs, la CAQ nous prouve encore une fois qu'elle n'aura jamais été le parti de l'économie. La CAQ tente de camoufler son improvisation. Comment expliquer que cette « vision » ne faisait même pas partie de ses grandes priorités lors du dernier remaniement?

Nous, au Parti libéral du Québec, on propose un vrai nationalisme économique. Un nationalisme qui aide nos PME à innover, à accroître leur productivité et à investir dans la robotisation, l'intelligence artificielle et l'automatisation. Qui met notre énergie au service du Québec et qui fait de chaque dollar investi par l'État un geste de confiance envers nos entreprises et nos régions.

Ça, c'est une vraie vision économique. Claire, ambitieuse et crédible. »

- Frédéric Beauchemin, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'économie et d'innovation

- Pablo Rodriguez, chef du Parti libéral du Québec

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

