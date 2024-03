Déclaration du porte-parole de l'opposition officielle en matière d'économie et d'innovation

QUÉBEC, le 21 mars 2024 /CNW/ - Hausse de 44% des entreprises qui font face à la faillite

« Une autre triste nouvelle qui nous confirme que la CAQ, qui se dit le parti de l'économie, abandonne nos PME et ses 2,25 millions de travailleurs.

Le gouvernement Legault a réussi le tour de force de creuser un déficit de 11 milliards de dollars tout en ne faisant rien pour aider nos PME à se moderniser et devenir plus productive, et prévoit une fois de plus, une croissance économique au ralenti. On dépense tout croche, sans vision, sans plan,

La CAQ remporte la Palme d'Or pour les faillites au Canada. Un gouvernement de comptables qui ne sait pas compter. C'est gênant.

Pour ce qui est du parti de l'économie, dans les faits, la CAQ est le Parti de l'économie d'efforts pour aider nos PME. »

- Frédéric Beauchemin, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'économie et d'innovation et député de Marguerite-Bourgeoys.

