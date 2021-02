Déclaration du PLQ sur le rapport accablant du Manoir Liverpool

QUÉBEC, le 5 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Les porte-paroles de l'opposition officielle pour les Aînés et en matière de Santé et services sociaux, Mme Monique Sauvé et Mme Marie Montpetit, réagissent aux événements du Manoir Liverpool.

« Nous avons été bouleversées d'apprendre ce que les résidents du Manoir Liverpool ont subi. Les faits rapportés sont accablants. Plusieurs personnes ont été impliquées dans des situations complètement inacceptables. Il est inconcevable de penser qu'encore une fois, des résidents ont été victimes de maltraitance et de négligence. La ministre Marguerite Blais devra répondre à de nombreuses questions sur la gestion catastrophique de l'établissement et devra fournir davantage d'éclaircissements. Le rapport est sur le bureau de la ministre depuis décembre dernier, pourquoi tout ce temps avant de le rendre public? Le gouvernement du Québec doit impérativement tout mettre en œuvre afin d'empêcher définitivement ce genre de situation de se répéter. Ils ont déjà tous les leviers nécessaires pour intervenir. La ministre peut congédier le PDG, retirer l'accréditation, entamer des démarches judiciaires… Agira-t-elle ? »

- Monique Sauvé, députée de Fabre et porte-parole de l'opposition officielle pour les Aînés



- Marie Montpetit, députée de Maurice-Richard et porte-parole de l'opposition officielle en matière de Santé et services sociaux

