Déclaration du ministre Wilkinson au sujet de la première modélisation des perspectives à long terme de carboneutralité à l'horizon 2050 de la Régie de l'énergie du Canada

OTTAWA, ON, le 20 juin 2023 /CNW/ - Le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a fait la déclaration suivante aujourd'hui :

Je tiens à remercier la Régie de l'énergie du Canada pour l'édition 2023 d'Avenir énergétique du Canada, première dans laquelle la Régie examine les possibilités qui peuvent s'offrir aux Canadiens à long terme dans le domaine de l'énergie en tenant compte de notre objectif de parvenir à la carboneutralité d'ici 2050.

Tandis que l'action mondiale pour le climat s'accélère, le Canada se trouve devant l'alternative suivante : montrer l'exemple en saisissant les possibilités économiques exceptionnelles qu'ouvre l'édification d'une économie mondiale carboneutre ou traîner la patte et regretter ensuite d'avoir laissé passer ces possibilités.

Je suis persuadé que le Canada doit montrer l'exemple : nous devons bâtir une économie carboneutre, portée par un réseau électrique propre, tout en exportant nos technologies et nos ressources propres de par le monde. Nous pourrons ainsi réduire les émissions ici et à l'étranger tout en créant de bons emplois à la grandeur du Canada.

C'est pourquoi, en décembre 2021, j'ai demandé à la Régie de produire un rapport qui analyserait des scénarios cadrant avec les objectifs de l'Accord de Paris et l'atteinte des objectifs de carboneutralité du Canada d'ici 2050. Ce rapport devait comprendre des scénarios modélisés de l'offre et de la demande de tous les produits énergétiques. Avenir énergétique 2023 est le résultat de cette demande. Il s'apparente au rapport Net Zero by 2050 roadmap for the Global Energy Sector publié par l'Agence internationale de l'énergie (AIE) en mai 2021.

Pour revenir au rapport de la Régie, s'il est vrai qu'on ne peut prédire l'avenir avec certitude, il n'en demeure pas moins que nous devons absolument nous doter des meilleures informations disponibles pour prendre des décisions judicieuses. Les scénarios présentés dans le rapport contribuent à enrichir notablement l'information disponible.

Compte tenu du large éventail de situations futures possibles, Avenir énergétique 2023 ébauche trois scénarios :

Un avenir où le Canada et l'ensemble du monde ne réussissent pas à atteindre leurs objectifs climatiques; Un avenir où le Canada et la grande majorité des pays industrialisés atteignent la carboneutralité en 2050 mais où certains grands pays en développement y parviennent un peu plus tard. Ce scénario, qui cadre avec les engagements annoncés par les pays et avec le scénario de l'AIE fondé sur ces engagements, prévoit une hausse de 1,7 °C de la température moyenne mondiale; Un avenir où le Canada et le reste du monde atteignent ensemble la carboneutralité, limitant la hausse de la température moyenne mondiale à 1,5 °C.

Dans les deux scénarios où le Canada atteint la carboneutralité d'ici 2050, la REC prévoit qu'une place grandissante sera occupée dans le paysage énergétique canadien par les énergies propres abordables, qu'il s'agisse de la production d'électricité à partir de sources propres (p. ex. éolienne et hydroélectrique) ou encore de l'utilisation de technologies propres abordables comme les véhicules électriques et les thermopompes.

Avenir énergétique 2023 est l'un des nombreux outils qui peuvent guider les prises de décisions au pays. Les gouvernements provinciaux, territoriaux et autochtones, les municipalités et le gouvernement fédéral pourront consulter ce rapport public pour orienter leurs décisions en matière d'énergie dans les prochaines années; les entreprises, les travailleurs et la société civile pourront faire de même.

À l'heure où la planète s'emploie à bâtir une économie carboneutre, les technologies et les ressources sobres en carbone du Canada ne manqueront pas d'être en demande. Ce rapport nous aide à déterminer où s'ouvriront des débouchés dans les prochaines années d'un point de vue sectoriel. Par exemple, en plus de mettre en évidence l'importance des technologies de réduction des émissions comme le captage, l'utilisation et le stockage du carbone, le rapport souligne clairement que la production d'électricité propre, la biomasse et l'hydrogène offrent des possibilités grandissantes, que ce soit pour la consommation intérieure ou l'exportation internationale.

En outre, ce rapport nous aide à comprendre l'impact qu'auront, sur notre industrie pétrolière et gazière, les décisions prises ailleurs dans le monde. À l'instar du rapport de l'AIE mentionné plus haut, il souligne entre autres que la demande mondiale de pétrole commencera à fléchir dans les prochaines années à mesure que les technologies de transport zéro émission seront déployées en plus grand nombre. Cette situation permettra de mettre l'accent sur les efforts de diversification ciblant notamment l'hydrogène, les minéraux critiques et les biocombustibles et de privilégier les mesures destinées à décarboner la production canadienne de pétrole et de gaz pour que nos industries traditionnelles du secteur énergétique soient en mesure d'offrir des produits bas carbone dans un marché qui attachera de plus en plus d'importance à l'empreinte carbone.

Je tiens à remercier la REC pour son rapport circonstancié, et je compte bien continuer de collaborer avec des partenaires de tout le pays pour stimuler notre économie et réduire les émissions.

