GATINEAU, TERRITOIRE TRADITIONNEL NON CÉDÉ DU PEUPLE ALGONQUIN, QC, le 29 oct. 2024 /CNW/ - Avertissement sur le contenu : la présente déclaration contient des informations sur les pensionnats indiens.

La Ligne d'écoute téléphonique nationale de Résolution des questions des pensionnats indiens est accessible pour aider les anciens et anciennes élèves des pensionnats indiens. Des services d'orientation émotionnelle et de crise sont offerts au numéro de la ligne d'écoute nationale 24 heures sur 24 : 1-866-925-4419.

La Ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être est à la disposition de tous les peuples autochtones et elle leur offre un soutien immédiat, gratuit, par téléphone et en ligne, ainsi qu'une intervention en cas de crise, 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Ces services sont dispensés en anglais, en français et, sur demande, en cri, en ojibway et en inuktitut. Des conseillers et conseillères d'expérience sont disponibles par téléphone au 1-855-242-3310 ou par clavardage en ligne sur le site Web du service.

Aujourd'hui, l'honorable Arif Virani, ministre de la Justice et procureur général du Canada, a fait la déclaration suivante après avoir reçu le rapport final de l'interlocutrice spéciale indépendante pour les enfants disparus et les tombes et les sépultures anonymes en lien avec les pensionnats indiens :

« Nous ne pouvons pas ignorer les effets durables du système des pensionnats indiens et les souffrances qu'il a causées aux peuples autochtones. Les séquelles néfastes des pensionnats, qui se traduisent par la perte d'enfants, de langues et de cultures, par la perte de possibilités de s'épanouir, de grandir et de vivre pleinement et sainement, et par des vérités réduites au silence, se font encore profondément ressentir aujourd'hui et elles ne sauraient être niées.

En juin 2022, Kimberly Murray a été nommée interlocutrice spéciale pour travailler avec les personnes qui ont survécu, les familles, les communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis, afin de déterminer les mesures nécessaires et de recommander un nouveau cadre juridique fédéral pour garantir le traitement respectueux et culturellement approprié des tombes et des lieux de sépulture anonymes associés aux anciens pensionnats indiens.

Je remercie les personnes survivantes, les familles et les membres des communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis, d'un bout à l'autre du pays, qui ont courageusement communiqué leurs histoires, leurs connaissances et leurs expériences à l'interlocutrice spéciale en vue d'élaborer le rapport final.

Aujourd'hui, au nom du gouvernement du Canada, j'ai l'honneur de recevoir le rapport final de l'interlocutrice spéciale, un cadre de réparation dirigé par les Autochtones, qui m'est remis en même temps que le reçoivent les personnes survivantes, les communautés et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis. J'espère sincèrement que le rapport final de l'interlocutrice spéciale et les recommandations qu'il contient rendront hommage à la mémoire des enfants qui ne sont jamais rentrés à la maison après avoir fréquenté les pensionnats, et qu'ils permettront aux familles et aux personnes qui ont survécu de guérir.

Je remercie Kimberly Murray pour le travail indispensable qu'elle a accompli en écoutant les personnes survivantes et leurs familles et en formulant les mesures et les recommandations nécessaires à l'élaboration d'un nouveau cadre juridique fédéral, afin de garantir que les tombes et les lieux de sépulture anonymes des anciens pensionnats soient traités avec le respect et la protection qu'ils méritent. Le travail de Kim Murray a grandement facilité l'expression et la reconnaissance de la vérité. Il reste encore beaucoup à apprendre, à accepter et à comprendre.

Conformément à la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et pour poursuivre les efforts du gouvernement en faveur de la réconciliation, nous travaillerons avec les communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis pour remédier aux séquelles des pensionnats indiens d'une manière qui respecte les souhaits et les traditions de ces personnes. »

Liens connexes

Rapport final de l'interlocutrice spéciale indépendante pour les enfants disparus et les tombes et sépultures anonymes en lien avec les pensionnats indiens

Le page web du ministère de la Justice sur l'interlocutrice spéciale indépendante pour les enfants disparus et les tombes et les sépultures anonymes en lien avec les pensionnats indiens

Page web du Bureau de l'interlocutrice spéciale indépendante

SOURCE Department of Justice Canada

Personnes-ressources : Pour obtenir de plus de renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Chantalle Aubertin, Directrice adjointe, Communications, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Canada