OTTAWA, ON, le 12 août 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Arif Virani, ministre de la Justice et procureur général du Canada, a publié la déclaration suivante au sujet du président de la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP), récemment nommé :

« J'ai examiné attentivement le rapport indépendant mené par l'équipe du cabinet d'avocats Filion Wakely Thorup Angeletti SRL, ainsi que la réponse que m'a soumise M. Dattani. Comme je m'y étais engagé dès le départ et pour assurer la transparence vis-à-vis de la population canadienne, je publie aujourd'hui le rapport complet. Les conclusions sont claires. J'ai reçu les observations de M. Dattani en réponse au rapport le 1er août 2024. J'ai accepté la décision de M. Dattani de démissionner de son poste de président de la Commission. Comme je l'ai déclaré auparavant, ma plus grande priorité est de maintenir la confiance de la population canadienne à l'égard de la Commission canadienne des droits de la personne.

« Le processus de nomination d'un nouveau président ou d'une nouvelle présidente débutera dès que possible. Je suis reconnaissant envers la présidente intérimaire, Charlotte-Anne Malischewski, pour ses services continus auprès de la population canadienne dans l'intervalle. »

SOURCE Department of Justice Canada

Personnes-ressources : Pour obtenir plus de renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Chantalle Aubertin, Directrice adjointe, Communications, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Canada, 613-992-6568, [email protected]; Relations avec les médias, Ministère de la Justice Canada, 613-957-4207, [email protected]