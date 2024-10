OTTAWA, ON, le 22 oct. 2024 /CNW/ - Si le Canada progresse dans la résolution de la crise du logement, celle-ci ne sera pas terminée tant qu'il y aura des personnes vivant dans des tentes.

Le 18 septembre 2024, j'ai envoyé une lettre à chaque province et territoire pour leur demander de s'associer au gouvernement fédéral afin de trouver d'urgence un refuge pour les personnes en situation d'itinérance ou vivant dans des campements. Dans cette lettre, nous avons offert des millions de dollars de financement supplémentaire en échange d'un partenariat avec nous et d'une contribution équivalente.

Le financement proposé correspond aux 250 millions de dollars que nous avons annoncés dans le budget 2024 pour répondre au problème urgent des campements et de l'itinérance hors refuge. Cela s'ajoute aux investissements fédéraux, notamment :

Le programme "Vers un chez-soi", qui aide à prévenir et réduire l'itinérance ;

Le Fonds pour le logement abordable et les accords bilatéraux dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement, visant à construire des logements abordables et avec services de soutien ;

Le Programme de développement des coopératives d'habitation, qui soutient la croissance du secteur du logement coopératif ;

Le Programme de prêts pour la construction d'appartements, qui augmente l'offre de logements locatifs pour les Canadiens de la classe moyenne ;

Le Fonds pour accélérer la construction de logements, qui permet aux villes de bâtir plus rapidement et facilement.

Un mois s'est écoulé depuis que nous avons fait cette proposition. À ce jour, les provinces suivantes ne nous ont pas officiellement répondu pour nous aider à trouver des logements pour les personnes dans le besoin et à mettre fin aux campements dans leurs juridictions respectives :

Alberta

Ontario

Saskatchewan

Bien que certaines de ces provinces soient en période électorale, le dialogue était déjà bien engagé avant l'envoi de la lettre, et il n'y a plus de temps à perdre avec le froid qui s'installe. Dans ces cas, et pour tous ceux qui n'agissent pas rapidement, nous prendrons contact directement avec les municipalités pour travailler avec elles de manière urgente.

Si une province ou un territoire s'associe à nous, elle ou il pourra sélectionner les communautés qui recevront un financement de notre part. S'ils souhaitent renoncer à un partenariat avec nous, nous nous appuierons sur les meilleures données disponibles pour prendre nos décisions.

Nous nous adresserons d'abord à cinq villes, car celles-ci sont prêtes à adopter rapidement des réponses aux campements et à offrir des contributions équivalentes. Il s'agit de : Calgary, Edmonton, Toronto, Regina et Saskatoon. Cette liste n'est pas exhaustive ; nous contacterons d'autres municipalités qui ont démontré leur capacité à intervenir rapidement face aux campements.

Résoudre la crise du logement et soutenir les personnes dans le besoin ne peut être accompli par un seul palier de gouvernement. Je suis déçu que ces gouvernements provinciaux refusent de s'associer à nous, car nous aurions pu soutenir davantage de collectivités s'ils avaient proposé du financement et des solutions. Toutefois, permettez-moi d'être clair : nous n'allons pas attendre qu'ils trouvent la volonté politique d'agir alors que l'hiver approche et que des vies sont mises en danger.

Sofia Ouslis

Conseillère de Communication

Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

[email protected]

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada