Déclaration du ministre Seamus O'Regan à l'occasion de la 40e Assemblée générale annuelle de l'Assemblée des Premières Nations

FREDERICTON, le 24 juill. 2019 /CNW/ - Le ministre des Services aux Autochtones, Seamus O'Regan, a publié la déclaration suivante aujourd'hui :

« Je suis honoré d'avoir eu la chance aujourd'hui d'assister à l'Assemblée générale annuelle (AGA) de l'Assemblée des Premières Nations (APN) sur le territoire traditionnel de la Nation des Wolastoqey.

Au cours des dernières années, l'APN et le gouvernement du Canada ont fait ensemble de grands progrès pour améliorer les résultats liés à la santé et au bien-être, garder les enfants et les familles ensemble et favoriser la prospérité économique des Premières Nations.

Depuis 2015, nous avons collaboré avec les Premières Nations à l'échelle du pays à l'élaboration commune de mesures législatives, de politiques et de programmes qui nous font progresser sur le chemin de la réconciliation et promouvoir la vision de l'autodétermination des Premières Nations.

C'est ainsi que la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis, récemment adoptée, est un document législatif marquant qui souligne le début d'une nouvelle ère où les Autochtones pourront déterminer leurs propres solutions pour leurs enfants et leurs familles, et créer un avenir meilleur pour les générations à venir.

Nous collaborons également afin de combler l'écart en matière de scolarité entre les élèves membres des Premières Nations et ceux qui ne le sont pas en investissant près de 1,5 milliard de dollars dans les infrastructures scolaires et 2,6 milliards de dollars dans l'éducation de la maternelle à la 12e année. Le chef national Bellegarde et moi avons également annoncé un nouveau cadre élaboré conjointement visant à renforcer la prise en charge de l'éducation par les Premières Nations, à respecter la diversité régionale de l'éducation des Premières Nations et à mieux répondre aux besoins des élèves.

Le Canada est également résolu à appuyer les enfants des Premières Nations dans d'autres domaines. Le budget de 2019 prévoit un investissement de 1,2 milliard de dollars sur trois ans à l'égard du principe de Jordan pour continuer d'aider les enfants des Premières Nations à obtenir d'importants services qui répondront à des besoins non comblés. Mentionnons, entre autres, les services d'orthophonie, le soutien pédagogique, les équipements médicaux et les services en santé mentale. De juillet 2016 au 30 juin 2019, plus de 260 000 demandes pour les enfants des Premières Nations ont été acceptées.

Nous collaborons avec les communautés à la planification économique et budgétaire, et allons de l'avant avec la mise en œuvre d'une nouvelle relation financière entre le gouvernement du Canada et les Premières Nations.

Le financement prévisible, durable et adéquat est l'élément clé de cette nouvelle relation. Une des principales mesures que nous avons prises pour atteindre cet objectif est la création des subventions décennales. Conjugées à une décennie de financement prévisible, ces subventions permettent de réduire le fardeau des rapports de plus de 90 %. Cette initiative a été lancée cette année et 85 communautés ont déjà reçu ces subventions décennales. Nous espérons que plus de communautés souhaiteront s'en prévaloir l'an prochain.

Le gouvernement du Canada continuera de consulter les Premières Nations pour veiller à ce que nous respections nos engagements et continuer ces importants progrès dans les dossiers les plus importants pour les Premières Nations. »

