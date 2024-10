OTTAWA, ON, le 6 oct. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Harjit S. Sajjan, président du Conseil privé du roi du Canada, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada a émis la déclaration suivante :

« Cette année, la Semaine de la prévention des incendies aura lieu du 6 au 12 octobre partout au Canada. Les incendies peuvent se propager en quelques secondes et avoir des effets dévastateurs, notamment des blessures, la destruction de biens et la perte de vies humaines. Cette semaine vise à sensibiliser aux dangers que représente le feu et à informer les citoyens sur les mesures de protection qu'ils peuvent prendre pour eux-mêmes et pour leurs proches.

Les personnes au Canada ne connaissent que trop bien les conséquences des incendies. Cette année seulement, les feux de forêt ont brûlé une superficie de plus de 5 millions d'hectares à l'échelle du pays, ont déraciné des familles et ont détruit des maisons et des communautés. Les répercussions des changements climatiques sont considérables et devraient s'aggraver au cours des prochaines années.

Cette année, le thème établi par la National Fire Protection Association est "Avertisseurs de fumée : Laissez-les fonctionner pour vous MD". Cette semaine est consacrée à l'importance du bon fonctionnement des avertisseurs de fumée dans les maisons et aux mesures à prendre lorsqu'un de ces appareils se déclenche. Il devrait y avoir des avertisseurs de fumée à l'intérieur et à l'extérieur de chaque chambre, ainsi qu'à chaque étage d'une maison, y compris au sous-sol. Il est également important de tester les avertisseurs de fumée au moins une fois par mois et de les remplacer lorsqu'ils ont 10 ans ou qu'ils cessent de réagir lorsqu'ils sont testés.

Lors de tragédies, nous sommes souvent témoins d'actes remarquables d'espoir et de bravoure. À l'occasion de la Semaine de la prévention des incendies, je souhaite remercier les pompiers, les chefs de la sécurité-incendie, les premiers intervenants, les intervenants d'urgence, les bénévoles et le personnel militaire. Ils travaillent tous sans relâche pour assurer la sécurité des personnes et des communautés, prévenir les incendies et minimiser les dégâts lors d'une catastrophe. Nous saluons leur courage et leur compétence.

La Semaine de la prévention des incendies réunit les communautés pour les sensibiliser à la sécurité-incendie et renforcer leur sentiment de préparation. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer pour assurer la sécurité de nos maisons et de nos communautés. Ensemble, nous pouvons réduire considérablement les risques d'incendie, y compris les nombreux feux de forêt d'origine humaine.

Cette semaine, j'invite tout le monde à tester ses avertisseurs de fumée et à les remplacer s'ils ne fonctionnent pas ou s'ils ont plus de 10 ans. Vous pouvez découvrir comment vous préparer à faire face à d'autres situations d'urgence et catastrophes en consultant le site www.Préparez-Vous.gc.ca. Si vous vivez dans une région touchée par les feux de forêt, écoutez les autorités locales, mettez en place un plan d'urgence en cas de feu de forêt et ramassez les débris autour de votre maison, comme le recommande le site https://intellifeucanada.ca/. »

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

