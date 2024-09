OTTAWA, ON, le 6 sept. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Harjit S. Sajjan, président du Conseil privé du Roi pour le Canada, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, a émis la déclaration suivante :

« Tous les jours, les pompiers au Canada mettent leur vie en danger pour protéger nos communautés contre les incendies et les catastrophes. Leur engagement indéfectible et leur disposition à affronter le danger de front sont une véritable source d'inspiration et leur courage témoigne incontestablement des valeurs qu'ils défendent.

À l'occasion du Jour commémoratif national des pompiers, nous reconnaissons le dévouement et la bravoure des pompiers à l'échelle du Canada. Cette journée est une occasion de les remercier pour leur service continu, tant au pays qu'à l'étranger. Nous exprimons notre gratitude à leurs familles, dont le soutien est indispensable à l'héroïsme de leurs proches.

Je tiens à profiter de cette occasion pour rendre hommage aux pompiers qui ont tragiquement perdu la vie alors qu'ils luttaient contre des incendies au Canada, y compris les feux de forêt survenus cette saison. Aujourd'hui, nous nous souvenons de ceux qui ont consenti le sacrifice ultime dans l'exercice de leurs fonctions et nous leur rendons hommage. Leurs sacrifices incarnent les plus grands idéaux d'altruisme.

Les changements climatiques et la fréquence croissante des feux de forêt ont des conséquences directes sur la sûreté des gens au Canada. Encore cette année, nous avons été témoins des effets dévastateurs des feux de forêt et des manières dont ils ont considérablement affecté les communautés de la côte Ouest, en particulier celle de Jasper, en Alberta. Le travail des pompiers est essentiel pour mener à bien les initiatives du Canada visant à améliorer l'adaptation aux changements climatiques et à renforcer notre résilience à la menace grandissante posée par les feux de forêt. Je tiens également à souligner le travail crucial réalisé par le Centre interservices des feux de forêt du Canada, qui a coordonné l'intervention canadienne en réponse aux demandes internationales d'assistance.

Je vous invite tous à prendre un moment pour réfléchir au service remarquable rendu par les pompiers à l'échelle du pays, ainsi qu'à leur engagement continu envers la sécurité publique.

Au nom du gouvernement du Canada, j'exprime ma vive gratitude à tous les pompiers, anciens et actuels, pour leurs contributions inestimables envers la sécurité et le bien-être de la population du Canada. »

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Personnes-ressources : Joanna Kanga, Attachée de presse, Cabinet du président du Conseil privé du Roi pour le Canada, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]