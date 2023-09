GATINEAU, QC, le 18 sept. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre du Travail, Seamus O'Regan Jr., a fait la déclaration suivante à l'occasion de la Journée internationale de l'égalité de rémunération :

« Pour chaque dollar que gagne un homme au Canada, une femme gagne environ 90 cents. Pour une femme de couleur, l'écart est encore plus grand. Non seulement les femmes gagnent moins en moyenne, mais elles sont moins susceptibles de recevoir des primes. Et lorsqu'elles en reçoivent une, elle est souvent inférieure à celle de leurs homologues masculins. Si la tendance se maintient, il faudra environ 268 ans pour combler l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes à l'échelle mondiale.

La Journée internationale de l'égalité de rémunération est l'occasion de rendre hommage aux militantes qui ont attiré l'attention sur ces inégalités, souvent à leurs propres dépens. Un salaire égal pour un travail de valeur égale n'est pas encore assuré, mais grâce à ces militantes, nous approchons du but.

Notre gouvernement a adopté la Loi sur l'équité salariale pour que les employeurs se penchent sur les écarts salariaux touchant leurs activités. On ne peut corriger un problème dont on n'a pas pris conscience. L'année prochaine, à cette période de l'année, les employeurs visés par la Loi afficheront leur premier plan d'équité salariale et leur premier avis concernant les augmentations salariales. Cela entraînera des changements concrets dans les milieux de travail en réduisant l'écart salarial et en protégeant l'équité salariale pour environ 1,4 million de travailleuses et travailleurs au Canada.

Cette année, nous avons également annoncé la nomination de la nouvelle commissaire fédérale à l'équité salariale au sein de la Commission canadienne des droits de la personne. Lori Straznicky étudiera et communiquera les progrès accomplis pour réduire l'écart salarial entre les sexes dans les milieux de travail fédéraux, et soutiendra les employeurs visés par la Loi. Par ailleurs, nous avons modifié la Loi sur l'équité en matière d'emploi et lancerons un nouveau portail plus tard cette année. Cet outil, le premier du genre, montrera les écarts de salaire horaire, de primes, de rémunération des heures supplémentaires et d'heures supplémentaires travaillées touchant les femmes, les Autochtones, les personnes handicapées et les minorités visibles dans le secteur privé sous réglementation fédérale.

Lorsqu'on est bien informé, on peut mieux faire les choses. Tous les travailleurs et travailleuses méritent un salaire égal pour un travail égal. »

