GATINEAU, QC, le 19 oct. 2023 /CNW/ -

Aujourd'hui, le ministre du Travail, Seamus O'Regan Jr., a fait la déclaration suivante à propos de l'examen qui sera effectué conformément à l'article 106 du Code canadien du travail à la suite des conflits de travail dans les ports :

« Notre gouvernement croit en la négociation collective. Nous croyons que les meilleures ententes sont conclues à la table de négociation. Le processus de négociation peut être difficile et fastidieux, mais c'est grâce à celui-ci que les meilleures ententes sont conclues. Les conflits de travail, y compris les grèves et les lock‑out, font partie intégrante de ce processus. Toutefois, l'été dernier, les Canadiens ont été touchés par des perturbations économiques qui n'auraient pas dû être provoquées par un seul conflit de travail. Nos ports sont un élément vital de nos chaînes d'approvisionnement, et ces perturbations très importantes ont constitué un fardeau pour les nombreuses entreprises et les nombreux travailleurs qui dépendent des chaînes d'approvisionnement.

En août, je me suis engagé à lancer un processus conformément à l'article 106 du Code canadien du travail, afin d'examiner les questions d'ordre structurel à l'origine des récents conflits de travail impliquant les débardeurs dans les ports de la côte Ouest ainsi que dans d'autres ports du Canada.

Aujourd'hui, je peux confirmer que nous avons retenu les services d'Anthony Giles et de Kevin Banks pour entreprendre la première partie de ce processus d'examen. D'ici le 31 décembre 2023, ils devront déterminer les questions clés auxquelles il faut trouver réponse et proposer un cadre de référence pour l'examen. En 2024, nous informerons les Canadiens des prochaines étapes du processus.

Anthony Giles est un spécialiste en relations industrielles. Il est en ce moment professeur adjoint en relations du travail à l'Université Queen's, à Kingston. Auparavant, M. Giles a été sous-ministre adjoint, Politique, Règlement des différends et Affaires internationales, responsable du Programme du travail, de 2015 à 2021, après avoir occupé les postes de directeur général, Politique stratégique de l'analyse et de l'information sur les milieux de travail et de directeur général, Affaires internationales et intergouvernementales du travail. Avant de travailler au gouvernement fédéral, M. Giles a été professeur en relations industrielles pendant 18 ans, à l'Université du Nouveau‑Brunswick et à l'Université Laval.

Kevin Banks est un arbitre et médiateur d'expérience. Il est en ce moment professeur associé à la faculté de droit de l'Université Queen's, où il enseigne depuis 16 ans, et directeur du Queen's Centre for Law in the Contemporary Workplace. M. Banks est rédacteur en chef de la Revue canadienne de droit du travail et de l'emploi et assure la coordination éditoriale de Labour and Employment Law: Cases, Materials and Commentary. Avant de travailler à l'Université Queen's, M. Banks a occupé divers postes au sein de la fonction publique fédérale. Il a été directeur général, Politique du travail et Information sur les milieux de travail, directeur de la recherche à la Commission sur l'examen des normes du travail fédérales et directeur, Coopération interaméricaine dans le domaine du travail.

Cet examen a pour but d'assurer la stabilité. Le Canada est un partenaire commercial fiable pour les autres pays. C'est une bonne chose pour tous les employeurs et travailleurs du pays. Cela dit, notre crédibilité dépend de la stabilité de nos chaînes d'approvisionnement. Nous devons faire tout ce que nous pouvons pour maintenir cette stabilité. »

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements: Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Hartley Witten, Attaché de presse, Cabinet du ministre du Travail et des Aînés, Seamus O'Regan Jr., 343-575-1065, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]