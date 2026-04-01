Le gouvernement du Canada émet une déclaration pour souligner le Mois du patrimoine sikh

OTTAWA, ON, le 1er avril 2026 /CNW/ - L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, a fait la déclaration suivante :

« Aujourd'hui, nous soulignons le début du Mois du patrimoine sikh aux quatre coins du pays.

Depuis près de 120 ans, les personnes sikhes au Canada contribuent grandement au tissu socioéconomique, politique et culturel de notre société. Le mois d'avril est l'occasion de mettre en lumière leurs réalisations et les nombreuses façons dont elles ont contribué à façonner le Canada.

Depuis la venue au pays des tout premiers arrivants sikhs au début du 20e siècle, les communautés sikhes ne cessent de faire du Canada une société plus diversifiée et plus inclusive. Leur tradition ancestrale du seva - le service désintéressé - se reflète dans des initiatives communautaires qui renforcent la solidarité et la compassion partout au Canada. L'égalité, l'humilité, la générosité et la compassion sont au cœur des enseignements du sikhisme. Elles seront aussi mises en valeur pendant le Vaisakhi, célébré cette année le 14 avril, qui commémore la création du Khalsa, le premier regroupement de personnes sikhes initiées. Nous souhaitons aux communautés sikhes au Canada un joyeux Vaisakhi alors qu'elles honorent ces principes de longue date ainsi que les enseignements des gourous et du livre saint, le Guru Granth Sahib Ji.

Alors que nous célébrons le dynamisme et la richesse des cultures sikhes, qui existent depuis plus de cinq siècles, nous reconnaissons que le racisme et la discrimination demeurent une réalité pour les personnes sikhes et pour de nombreuses personnes racisées au Canada. Nous tenons à garantir le droit de chaque personne au Canada d'exprimer sa foi librement et en toute sécurité. Nous condamnons tout acte, propos et forme de violence visant des personnes en raison de leur religion ou de leurs pratiques culturelles. Nous avons pris des mesures importantes afin de lutter contre le racisme et la haine au pays, notamment le Plan d'action canadien de lutte contre la haine, les futures améliorations au Programme pour la sécurité communautaire du Canada, la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme, ainsi que la mise sur pied du Conseil consultatif sur les droits, l'égalité et l'inclusion, qui s'appuie sur nos valeurs communes.

J'invite toute la population à découvrir et à célébrer, en avril comme tout au long de l'année, les merveilleuses cultures et histoires des communautés sikhes au Canada.

Joyeux Mois du patrimoine sikh! »

SOURCE Patrimoine canadien

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