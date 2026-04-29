Le secrétaire d'État van Koeverden présentera les investissements prévus dans la Mise à jour économique du printemps de 2026 visant à bâtir des communautés plus fortes et plus sécuritaires.

VANCOUVER, BC, le 28 avril 2026 /CNW/ - Ce mercredi, l'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports), tiendra une conférence de presse à Vancouver, en compagnie d'athlètes et de partenaires du milieu sportif, pour souligner les récents investissements de la Mise à jour économique du printemps de 2026 : Un Canada fort pour tous qui visent à bâtir des communautés plus fortes et plus sécuritaires.

Tandis qu'il sera à Vancouver, il prendra également part à des activités liées au 76e Congrès de la FIFA et appuiera les préparatifs du Canada en vue d'accueillir la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, en sa qualité de sherpa du Canada à la FIFA.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

DATE :

Le mercredi 29 avril 2026

HEURE :

9 h

Les journalistes qui souhaitent assister à cette annonce sont priés de confirmer leur participation en envoyant leur nom complet et le nom du média qu'ils ou elles représentent à [email protected] d'ici 8 h, le mercredi 29 avril. Plus de renseignements leur seront fournis par la suite.

SOURCE Patrimoine canadien

Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Alyson Chambers, Directrice des communications, Cabinet du secrétaire d'État (Sports), [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]