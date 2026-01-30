Nouvelles fournies parPatrimoine canadien
Patrimoine canadien tient à informer la population des fermetures de rues qui seront en vigueur à Gatineau durant le Bal de Neige, qui se déroule du 30 janvier au 16 février 2026.
GATINEAU, QC, le 28 janv. 2026 /CNW/ - Patrimoine canadien tient à informer la population des fermetures de rues qui seront en vigueur à Gatineau durant le 48e Bal de Neige, qui se déroule du 30 janvier au 16 février 2026. Aucune rue ne sera fermée à Ottawa.
Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.
Circulation automobile interdite
Quand :
De 9 h à 18 h
- Samedis 31 janvier, 7 et 14 février
- Dimanches 1, 8 et 15 février
- Lundi 16 février
Rues touchées :
- Rue Laurier (entre le boulevard Sacré-Cœur et la rue Dussault)
- Rue Dussault
- Rue Notre-Dame-de-l'Île (entre le boulevard Sacré-Cœur et la rue Marston)
- Rue Champlain (entre le boulevard Sacré-Cœur et la rue Marston)
- Rue Marston
Quand :
De 9 h à 11 h et de 13 h à 15 h
- Lundi 9 février
- Jeudis 5 et 12 février
- Vendredis 6 et 13 février
Rues touchées :
- Rue Laurier (entre le boulevard Sacré-Cœur et la rue Dussault) et rue Dussault
Exceptions : véhicules d'urgence et de services, détenteurs de permis de l'organisation, résidents et travailleurs du secteur, autobus de la STO et d'OC Transpo
Stationnement interdit
Quand :
En tout temps
- Samedis 31 janvier, 7 et 14 février
- Dimanches 1, 8 et 15 février
- Lundi 16 février
Rues touchées :
- Rue Notre-Dame-de-l'Île (côté ouest/impair), entre la rue Dussault et la rue Champlain
- Boulevard Sacré-Cœur (côté nord/impair), entre la rue Laurier et la rue Notre-Dame-de-l'Île
- Rue Marston (côté sud)
- Rue Champlain (côté est/pair), entre la rue Marston et le boulevard Sacré-Cœur
Veuillez consulter le site Web du Bal de Neige pour en savoir plus sur les fermetures de rues et le service du Bus-O-Neige.
SOURCE Patrimoine canadien
Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]
