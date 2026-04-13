Déclaration du gouvernement du Canada pour souligner Yom HaShoah, le Jour commémoratif de l'Holocauste

OTTAWA, ON, le 13 avril 2026 /CNW/ - L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, a fait la déclaration suivante :

« Ce soir, au coucher du soleil, débute Yom HaShoah, le Jour commémoratif de l'Holocauste. Aujourd'hui, il est de notre devoir, à toutes et à tous, de nous rappeler l'un des pires moments de l'histoire de l'humanité.

En cette journée d'introspection, nous nous engageons à ne jamais oublier les victimes de l'Holocauste - plus de six millions de personnes juives et environ un demi-million de Roms, ainsi que d'autres membres de communautés minoritaires et vulnérables, dont des personnes en situation de handicap - qui ont été persécutées, torturées et assassinées par le régime nazi.

Yom HaShoah est l'occasion de préserver la mémoire de ces victimes et de réaffirmer notre solidarité envers les survivants, les survivantes et leur descendance. Les lieux voués à la commémoration jouent, à cet égard, un rôle fondamental. Le Monument national de l'Holocauste, le Musée de l'Holocauste de Toronto, le Vancouver Holocaust Education Centre, le Jewish Heritage Centre of Western Canada et le Musée de l'Holocauste de Montréal, sont autant d'institutions essentielles au Canada, qui transmettent aux générations actuelles et futures la dure, mais importante vérité sur l'Holocauste, tout en préservant l'intégrité des témoignages des survivants et des survivantes.

Le Canada condamne fermement l'antisémitisme, la négation et la distorsion de l'Holocauste, de même que la glorification de la violence et les discours haineux. Veillons collectivement à reconnaître les gestes et les paroles antisémites dans nos communautés. Ce devoir est d'autant plus impérieux, compte tenu de la recrudescence alarmante de l'antisémitisme, au Canada comme ailleurs dans le monde.

Un an après le Forum national de lutte contre l'antisémitisme, nous demeurons plus que jamais déterminés à faire en sorte que les personnes juives au Canada puissent exprimer leur foi, leur culture et leur identité en toute sécurité. Nous poursuivons également la mise en œuvre des engagements nationaux pris lors de ce forum, en collaboration avec tous les ordres de gouvernement, nos partenaires chargés de l'application de la loi et les membres de la société civile, afin de lutter plus efficacement contre les crimes haineux.

Aujourd'hui, montrons-nous solidaires et réfléchissons à la souffrance endurée par les victimes et les survivants de l'Holocauste, ainsi que par toutes les victimes de l'antisémitisme. En cette commémoration solennelle, rappelons-nous notre responsabilité collective de façonner un monde meilleur pour les générations futures. »

SOURCE Patrimoine canadien

Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]