Le gouvernement du Canada émet une déclaration pour souligner la fête de Pâques

OTTAWA, ON, le 5 avril 2026 /CNW/ - L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, a fait la déclaration suivante :

« C'est avec beaucoup de joie que nous soulignons la fête de Pâques, célébrée aujourd'hui par les communautés chrétiennes au Canada et à travers le monde.

Pour les personnes croyantes, Pâques revêt une profonde signification spirituelle, puisqu'elle commémore la résurrection de Jésus-Christ. Symbole de renouveau et d'espoir, cette fête célèbre le triomphe de la vie sur la mort.

Partout au Canada, cette fête joyeuse est aussi l'occasion, pour beaucoup d'entre nous, de partager des moments en famille, que ce soit en participant à des cérémonies religieuses, en savourant des repas festifs ou en organisant des chasses aux œufs avec les enfants.

Cette célébration nous rappelle non seulement l'importance de chérir le moment présent, mais aussi celle d'incarner les valeurs portées par Pâques, soit la compassion, la générosité et l'entraide.

En cette fête heureuse, soyons porteurs de lumière et nourrissons la résilience et le partage, tant auprès de ceux et celles que nous aimons que des personnes plus vulnérables qui nous entourent.

Joyeuses Pâques à toutes les personnes qui la célèbrent! »

SOURCE Patrimoine canadien

Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]