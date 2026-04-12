Déclaration du gouvernement du Canada pour souligner la Pâque orthodoxe

OTTAWA, ON, le 12 avril 2026 /CNW/ - L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, a fait la déclaration suivante :

« Aujourd'hui, au Canada et ailleurs dans le monde, les fidèles des Églises grecque orthodoxe et orthodoxe byzantine, ainsi que des Églises orthodoxe orientale et catholique de rite oriental, célèbrent la Pâque orthodoxe dans la joie et la communion.

La fête de Pâques commémore la résurrection du Christ et souligne la fin d'un carême de 40 jours axé sur l'introspection. C'est un puissant symbole d'espoir et de renaissance, tant physique que spirituelle, qui marque aussi l'arrivée du printemps.

Durant la veillée pascale, qui est au cœur des rituels et qui culmine à minuit, des cierges allumés sont transmis de main en main dans l'obscurité totale de l'église, représentant le passage de l'ombre à la lumière et l'annonce du Christ ressuscité. Après la cérémonie, familles et amis se rassemblent autour d'un bon repas composé d'aliments bénis et enjolivé d'œufs décorés à la main, souvent ornés de rouge, une couleur qui évoque la vitalité.

Les communautés diverses qui célèbrent la Pâque orthodoxe contribuent grandement à enrichir le tissu social canadien et à renforcer notre identité et nos valeurs, telles que la compassion, l'amour envers son prochain et le vivre-ensemble. Cette année, nous souhaitons souligner leur résilience en raison des conflits qui font rage dans plusieurs régions du monde. Que les célébrations soient un baume dans les moments difficiles et qu'elles soient porteuses d'espoir pour l'année à venir.

J'offre mes meilleurs vœux de santé et de bonheur à toutes les personnes qui soulignent la Pâque orthodoxe. Que ces célébrations soient remplies de joie et de beaux moments auprès des personnes qui vous sont chères! »

SOURCE Patrimoine canadien

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