Le gouvernement du Canada publie une déclaration pour souligner la Journée Lincoln Alexander

OTTAWA, ON, le 21 janv. 2026 /CNW/ - L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, a fait la déclaration suivante :

« Nous observons aujourd'hui la Journée Lincoln Alexander afin de rendre hommage à une figure marquante du droit et de la vie publique canadienne, dont l'engagement a profondément transformé notre pays. Par son parcours exceptionnel et l'héritage qu'il nous laisse, Lincoln Alexander a contribué à bâtir un Canada plus diversifié, plus inclusif et plus juste.

L'honorable Lincoln MacCauley Alexander a marqué l'histoire en étant le premier Canadien noir à devenir député à la Chambre des communes, ministre du Cabinet fédéral puis lieutenant-gouverneur de l'Ontario. Sa défense constante des droits des communautés noires au Canada, ainsi que son engagement indéfectible en faveur de la justice sociale, de l'éducation, des relations raciales et de la jeunesse, font de lui une source d'inspiration intarissable pour les générations d'aujourd'hui et de demain.

Tout au long de sa vie, il a été un moteur de progrès, d'égalité et d'inclusion pour les Canadiennes et les Canadiens de toutes les origines. Véritable pionnier, il a utilisé sa voix et son leadership pour renforcer les capacités des communautés marginalisées, œuvrant sans relâche à lever les obstacles systémiques ainsi que les barrières raciales et ethnoculturelles qui freinent leur pleine participation socio-économique.

La Journée Lincoln Alexander nous invite à nous rappeler la grande contribution de cet ancien politicien remarquable et caporal de l'Aviation royale canadienne, qui a permis d'accroître la représentation des personnes racisées au sein des institutions publiques et de faire progresser l'équité au-delà des sphères gouvernementales. C'est également un moment privilégié pour saluer tous ceux et celles qui ont lutté, et luttent encore, pour bâtir un Canada meilleur.

J'invite l'ensemble de la population canadienne à s'inspirer de ce grand homme et à prendre les actions nécessaires au quotidien, pour s'opposer et agir concrètement contre le racisme et la discrimination raciale, qui sont trop souvent et injustement banalisés. En honorant la mémoire de Lincoln Alexander aujourd'hui et chaque jour, nous réaffirmons notre engagement collectif à bâtir des communautés fortes et résilientes, ainsi qu'un Canada uni, équitable et porteur d'occasions pour tout le monde. »

