Déclaration du ministre Miller à l'occasion de la Journée canadienne du multiculturalisme

Déclaration du gouvernement du Canada pour souligner la Journée canadienne du multiculturalisme

OTTAWA, ON, le 27 juin 2026 /CNW/ - L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, a fait la déclaration suivante :

« En cette Journée canadienne du multiculturalisme, célébrons ce qui fait la force du Canada : la richesse de nos cultures, la diversité de nos parcours et les liens solides qui nous unissent.

Le Canada est une mosaïque vivante, façonnée chaque jour par des traditions, des langues et des histoires venues d'ici et d'ailleurs. Cette diversité nourrit notre créativité, renforce nos communautés et nous permet de bâtir ensemble une société plus ouverte, plus dynamique et plus inclusive.

Depuis l'adoption, en 1971, de la première politique de multiculturalisme au monde, puis en 1988, de la Loi sur le multiculturalisme canadien, notre pays a fait le choix clair d'affirmer son engagement à reconnaître, valoriser et protéger la diversité et les valeurs d'ouverture et de respect qui nous définissent. Mais cet engagement doit s'incarner au quotidien : nous avons la responsabilité collective de lutter contre le racisme, la haine et toutes les formes de discrimination dans nos communautés, afin que chaque personne au Canada puisse vivre pleinement, dans la dignité et la sécurité, peu importe ses croyances ou ses origines.

Plus que jamais, poursuivons nos efforts pour bâtir ensemble un Canada où nos différences sont une source de richesse et d'unité.

Je vous invite à participer aux activités offertes dans votre communauté et à prendre un moment pour découvrir, célébrer et faire rayonner la mosaïque des cultures qui enrichissent notre pays.

Bonne Journée canadienne du multiculturalisme ! »

SOURCE Patrimoine canadien

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