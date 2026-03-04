Déclaration du gouvernement du Canada à l'occasion de Holi

OTTAWA, ON, le 4 mars 2026 /CNW/ - L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, a fait la déclaration suivante :

« Aujourd'hui, les communautés hindoues au Canada et dans le monde entier célèbrent Holi. Également appelée la fête des couleurs, Holi est dorénavant soulignée par toutes les communautés religieuses en Inde, qui en font un festival particulièrement animé et inclusif.

Holi marque le début du printemps et la fin de la saison froide; elle symbolise le triomphe du bien sur le mal ainsi que l'amour désintéressé. C'est un moment unique et festif à partager en famille et entre amis, un moment propice à la réconciliation et au pardon. C'est également le temps de célébrer la vie et de profiter du moment présent. Les gens se rassemblent autour de feux de joie, mangent ensemble, dansent et s'aspergent de poudres colorées, pour se retrouver couverts de teintes chatoyantes.

Quiconque vivant au Canada devrait être libre d'exprimer sa foi et de perpétuer ses traditions en toute sécurité. Holi nous rappelle ces valeurs, notre humanité commune, ce qui nous unit dans nos joies et nos peines, et ce qui rend le monde si beau. Cette célébration nous invite à mettre de côté nos différences et à nous tourner les uns vers les autres avec empathie.

Je souhaite à toutes les personnes qui vont célébrer Holi une fête joyeuse remplie de rires, de festins mémorables et de moments précieux en compagnie d'êtres chers.

Holi hai! »

