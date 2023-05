OTTAWA, le 23 mai 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique, a fait la déclaration suivante pour souligner le 150e anniversaire de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) :

« Depuis 150 ans, la GRC protège les Canadiens d'un océan à l'autre, en agissant avec intégrité, en faisant preuve de compassion et en servant avec excellence.

Chaque jour, plus de 30 000 policiers et employés civils, au Canada et à l'étranger, contribuent de façon précieuse aux collectivités qu'ils servent. Aujourd'hui, nous remercions tous les employés de la GRC, anciens et actuels, de leur dévouement, de leur engagement et de leurs contributions importantes à la protection et au service des Canadiens.

En célébrant cet anniversaire, la GRC réfléchit à son passé avec humilité, reconnaissant qu'en 150 ans, il y a beaucoup de réalisations dont il faut être fier, tout en reconnaissant que la GRC a joué un rôle dans les moments les plus difficiles et sombres du Canada.

La GRC s'engage activement dans le processus continu de réconciliation et travaille à renforcer la confiance et les relations avec les communautés autochtones du Canada en étant à l'écoute et en prenant des mesures significatives. La GRC est fermement sur la voie de devenir une organisation plus moderne, diversifiée, inclusive et fiable qui sert avec honneur, fierté et respect au Canada et à l'étranger.

Tout au long de 2023, de multiples activités et événements sont prévus dans l'ensemble du pays pour célébrer le 150e anniversaire de la GRC. Je vous encourage à visiter le site Web de la GRC pour prendre connaissance des événements organisés dans votre région, à participer à différentes activités qui se déroulent aujourd'hui et à participer à la conversation en ligne à l'aide du mot-clic #GRC150.

Aux employés dévoués de la GRC : merci de votre dévouement et de votre service pour assurer la sécurité du Canada et des Canadiens. »

