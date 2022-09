OTTAWA, ON, le 21 sept. 2022 /CNW Telbec/ - L'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones, a fait aujourd'hui la déclaration suivante :

« Cet été, j'ai eu l'occasion de rencontrer des dirigeants des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ainsi que des membres de communautés autochtones, y compris des aînés, des survivants et des jeunes, en personne, sur leurs terres, pour discuter d'objectifs communs. Des travaux ont été accomplis pour respecter nos engagements à combler les écarts socioéconomiques, à remédier aux injustices, à combattre les préjugés et à renforcer nos relations avec les peuples autochtones. Cela a également été l'occasion d'avoir des conversations directes et d'établir des relations personnelles.

« Nous avons commencé l'été en nous rendant à la Nation Siksika en Alberta avec le premier ministre le 2 juin, pour conclure l'une des plus importantes ententes de règlement conclues au Canada, visant à remédier aux torts passés remontant à plus d'un siècle, lorsque le gouvernement du Canada a rompu sa promesse du Traité no 7 et retiré illégalement près de la moitié des terres de réserve de la Nation Siksika.

« Le 21 juin, j'ai célébré la Journée nationale des peuples autochtones en rencontrant les Premières Nations signataires du Traité no 2 sur leur territoire pour discuter des priorités en matière de reconnaissance des droits et d'autodétermination. J'ai également pu participer à des célébrations à Brandon, au Manitoba, qui ont été organisées conjointement par la Manitoba Métis Federation.

« Le lendemain, notre gouvernement a présenté au Parlement le projet de loi C-29, Loi prévoyant la création d'un conseil national de réconciliation. Lorsque ce projet de loi recevra la sanction royale, il permettra la création d'un conseil national de réconciliation afin de répondre aux appels à l'action 53 et 54 de la Commission vérité et réconciliation, qui appelle à la création d'un conseil national de réconciliation. Il jettera également les bases des appels à l'action 55 et 56 qui demandent que des rapports et des données soient fournis pour documenter un rapport annuel au premier ministre en vue d'une réponse.

Je me suis également rendu dans les Territoires du Nord-Ouest avec Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, où nous avons rencontré un certain nombre de communautés et de partenaires à Yellowknife pour discuter de leurs priorités, y compris l'importance des espaces culturels, l'héritage des pensionnats et la poursuite du travail visant à redonner des terres. À Inuvik, dans la région désignée des Inuvialuit de l'Inuit Nunangat, j'ai assisté à la réunion du Comité de partenariat entre les Inuit et la Couronne pour discuter de la mise en œuvre de la Politique sur l'Inuit Nunangat, de l'importance de la revitalisation linguistique et d'autres priorités communes avec les dirigeants inuits. Ce fut l'occasion de réaffirmer l'engagement de notre gouvernement à travailler avec les dirigeants et les communautés inuites, dans l'esprit de renouveler notre relation entre les Inuits et la Couronne. J'ai visité l'ancien pensionnat de Grollier Hall, maintenant une serre florissante pour la communauté d'Inuvik. J'ai terminé ma tournée dans les Territoires du Nord-Ouest en rencontrant le grand chef Ken Kyikavichik du Gwich'in Tribal Council pour annoncer le financement de la rénovation du camp de mieux-être des Gwich'in afin de prioriser les besoins des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQQIA+.

« Je me suis ensuite rendu en Colombie-Britannique, où j'ai rencontré les directeurs du processus du Traité de la Colombie-Britannique pour discuter des innovations importantes dans le processus du Traité et j'ai pris la parole devant la 43e Assemblée générale annuelle de l'Assemblée générale. Au cours de cette tournée, j'ai célébré l'adoption du projet de loi S-10 avec la Nation shíshàlh, qui garantit que leur législation sur l'autonomie gouvernementale reflète plus fidèlement leur identité et leur droit à l'autodétermination. Ensemble, nous avons également annoncé des investissements dans l'infrastructure du logement pour soutenir le développement d'un lotissement dans la nation shíshàlh, qui répondra aux besoins critiques en matière de logement de dizaines de familles. J'ai également eu l'occasion de visiter l'ancien site et mémorial du pensionnat St. Augustine's et d'entendre parler du travail que la communauté entreprend pour comprendre et guérir de l'héritage de l'institution.

« Avec Gwa'sala-'Nakwaxda'xw Nations et le gouvernement de la Colombie-Britannique, j'ai marqué la signature de la transition vers un protocole d'entente de l'étape 5, après avoir participé à une cérémonie d'inauguration des travaux du projet de la Nation Bighouse. Pour conclure mon séjour en Colombie-Britannique, j'ai célébré quatre ententes d'autonomie gouvernementale en matière d'éducation des Premières Nations sur l'île Seabird et j'ai visité la Tla'amin Nation pour en apprendre davantage sur leurs objectifs en matière d'infrastructure et pour souligner les récents investissements dans la communauté.

« Les 13 et 14 juillet, en tant que chef de la délégation canadienne, j'ai rencontré l'honorable Deb Haaland, secrétaire à l'Intérieur, à la 4e session du Groupe de travail trilatéral pour mettre fin à la violence faite aux femmes et aux filles autochtones (en anglais seulement). Avec les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones, nos deux pays continueront de partager des pratiques exemplaires pour s'attaquer aux causes profondes de la violence fondée sur le sexe et mettre fin à cette crise actuelle.

« Plus tard en juillet, à Chisasibi, dans le Nord du Québec, j'ai rencontré les Cris d'Eeyou Istchee pour en apprendre davantage sur la Stratégie de logement de la Nation crie et sur les travaux en cours pour offrir plus d'options de logement aux membres de la communauté. J'ai également visité l'ancien pensionnat de Fort George où j'ai rencontré des survivants et participé aux célébrations de Mamoweedow centrées sur la culture, la langue et l'histoire de la communauté.

Lors d'un court arrêt en Saskatchewan pour le 50e anniversaire des Back to Batoche Métis Days, j'ai annoncé des investissements dans le logement du budget de 2022 pour les Métis afin de répondre aux besoins urgents en matière de logement dans leurs communautés. J'ai eu l'occasion de passer du temps avec des dirigeants, des aînés et des jeunes Métis lors des diverses activités et démonstrations tout au long du festival mettant en valeur la culture, les traditions et le patrimoine traditionnels des Métis.

La fin du mois de juillet a également vu la visite de Sa Sainteté le pape François au Canada et ses excuses personnelles aux autochtones pour les abus qu'ils ont subis dans les pensionnats par certains membres de l'Église catholique. En Alberta et au Nunavut, j'ai pu me tenir aux côtés des survivants et des dirigeants autochtones en ce moment important pour aborder certaines des vérités les plus tragiques et les plus douloureuses de notre pays et pour appuyer le processus de guérison de nombreux peuples et communautés autochtones à travers le Canada. J'ai offert du tabac au feu sacré sur le site de l'ancien pensionnat d'Edmonton, et j'ai visité le terrain de l'ancien pensionnat de St. Albert.

« Le 2 août, j'ai signé un accord-cadre historique avec la Première Nation Lakota de Wood Mountain qui guidera le Canada et la Première Nation dans les discussions futures visant à faire progresser la réconciliation et l'autodétermination de la communauté, alors que nous renouvelons nos relations de nation à nation. Pendant mon séjour à Regina, j'ai visité le site de l'ancien pensionnat industriel de Regina, où j'ai salué les membres de l'Association et les défunts de l'ancien élève Ernest Goforth. J'ai eu l'occasion d'apprendre comment les survivants, les familles et les communautés s'efforcent d'honorer les élèves qui ne sont pas rentrés chez eux après avoir fréquenté cette école. Le lendemain, j'ai présenté des excuses officielles au nom du gouvernement du Canada au chef Francis Dieter et aux membres de la communauté de la Peepeekisis Cree Nation pour le préjudice, le traumatisme et la perte importante de terres, de culture et de langue subis en raison du rôle du Canada dans le programme File Hills Colony.

Le 4 août, je me suis joint au chef de la Nation crie de Muskeg Lake, Kelly Wolfe, pour annoncer le règlement de la réclamation de 1919 de la Commission de règlement des soldats, dans laquelle le Canada a pris à tort des terres de réserve pour les anciens combattants revenant de la Première Guerre mondiale. Il s'agit d'une étape importante dans la reconstruction de notre relation et la reconstruction de plus d'un siècle de confiance perdue.

Après avoir visité Muskeg Lake, j'ai passé quatre jours dans la Ministikwan Lake Cree Nation, où j'ai eu le plaisir de rencontrer et de féliciter le chef Crookedneck nouvellement élu de la Ministikwan Lake Cree Nation, ainsi que les membres du conseil. J'ai écouté pendant qu'ils partageaient leurs visions et leurs aspirations pour leur communauté. J'y ai passé le reste de mon temps à prendre des engagements personnels.

Le 8 août, mon dernier jour en Saskatchewan, je me suis joint au chef Edwin Ananas de Beardy's and Okemasis pour annoncer la résolution négociée de leur revendication particulière relative aux salaires issus de traités. Le règlement des griefs historiques de longue date est essentiel pour faire progresser les relations du Canada avec les communautés autochtones. La nation crie de Beardy's and Okemasis avait des droits spécifiques en vertu du Traité no 6, qui n'avaient pas été respectés par le Canada depuis trop longtemps.

« Je me suis ensuite rendu au Manitoba du 9 au 11 août. Pendant ce temps, j'ai assisté à la réunion estivale du Sommet des cinq nations souveraines signataires du Traité et j'ai rencontré de nombreux dirigeants du territoire du Traité no 5, y compris le grand chef Settee du Manitoba Keewatinook Okimakinak. J'ai eu l'occasion de visiter l'édifice de la Baie d'Hudson avec le grand chef Daniels de la Southern Chiefs Organization pour en apprendre davantage sur les possibilités offertes par ce nouvel espace. Le 10 août, j'ai visité la tombe de Louis Riel avec des membres de la Manitoba Métis Federation et j'ai annoncé l'affectation de fonds du budget de 2022 pour répondre aux priorités en matière de logement. J'ai ensuite visité l'ancien pensionnat d'Assiniboia pour voir de mes propres yeux le monument commémoratif qui est en cours d'aménagement. J'ai rencontré des survivants pour entendre leurs histoires et apprendre comment ils honoreront les élèves qui y ont assisté.

Également le 10 août, aux côtés de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres, Marci Ien, j'ai visité Velma's House, un espace sûr 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour les femmes. Cette initiative dirigée par des autochtones, soutenue par Ka Ni Kanichihk en collaboration avec plusieurs organismes communautaires, offre des programmes et des services adaptés à la culture et sécuritaires pour faire face à la crise des femmes, des filles et des personnes autochtones disparues et assassinées. Nous comprenons que Winnipeg est profondément touchée par la crise des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées; c'est pourquoi notre gouvernement demeure déterminé à appuyer la Velma's House.

Le 11 août, j'ai été accueilli à Fisher River Cree Nation pour annoncer le financement du centre culturel Red Turtle. Les membres de Fisher River Cree Nation pourront se rassembler, apprendre et partager des pratiques traditionnelles, avec un accent particulier pour répondre aux besoins des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQQIA+.

« Le 29 août, aux côtés du premier ministre, des survivants et du centre national pour la vérité et la réconciliation, nous avons hissé le drapeau des survivants sur la Colline du Parlement. Cet événement symbolique a honoré la mémoire des milliers d'enfants qui ont été envoyés dans des pensionnats et qui ne sont jamais revenus, des survivants, de leurs familles et de leurs communautés dont la vie a été changée à jamais.

Enfin, du 4 au 7 septembre, j'ai visité Haida Gwaii et Prince Rupert. Au cours de cette période, j'ai annoncé le financement du projet iit'l gudaad - We Remember Haida Heritage Plaza avec le conseil du village Old Massett, et j'ai rencontré les dirigeants de la nation Haïda et de la Metlakatla First Nation pour discuter des priorités de négociation et visiter leurs territoires ensemble.

« Notre gouvernement reconnaît les impacts douloureux de plus de 150 ans de colonisation et de confiance brisée. Une grande partie de notre travail avec les communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis vise à faire progresser nos objectifs et priorités communs, y compris la mise en œuvre des appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation. Bien que beaucoup de progrès aient été réalisés cet été, nous savons qu'il y a beaucoup de travail à faire. Une partie de ce travail réside dans notre quête de la vérité, aussi douloureuse soit-elle, et dans notre engagement à écouter les autochtones au sujet de leurs besoins de changement - pour un Canada meilleur, plus inclusif et conscient des réalités autochtones, pour toutes les générations. »

