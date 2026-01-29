Le gouvernement du Canada fait une déclaration pour souligner la Journée nationale de commémoration de l'attentat à la mosquée de Québec et d'action contre l'islamophobie

OTTAWA, ON, le 29 janv. 2026 /CNW/ - L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, et Amira Elghawaby, représentante spéciale du Canada chargée de la lutte contre l'islamophobie, ont fait la déclaration suivante :

« En cette Journée nationale de commémoration de l'attentat à la mosquée de Québec et d'action contre l'islamophobie, nous rendons hommage aux personnes dont la vie a été fauchée lors de l'horrible attaque du 29 janvier 2017 au Centre culturel islamique de Québec : Ibrahima Barry, Mamadou Tanou Barry, Khaled Belkacemi, Abdelkrim Hassane, Azzeddine Soufiane et Aboubaker Thabti.

Pères, fils, frères et époux, ces hommes comptaient énormément pour leur famille, leur communauté et leur pays. Leur souvenir renforce notre détermination à agir contre l'injustice, le racisme et l'islamophobie, et à démontrer notre solidarité envers les communautés musulmanes partout au Canada.

Compte tenu des bouleversements qui agitent le monde entier, la Journée nationale de commémoration revêt toute son importance, ainsi qu'un caractère d'urgence. En parallèle avec l'hommage que nous rendons aux victimes, notre pensée accompagne aussi les gens visés par l'islamophobie et ceux qui vivent de la discrimination et de la violence au quotidien.

Notre gouvernement demeure résolu à lutter contre la haine et l'intolérance, et à veiller à ce que les musulmanes et musulmans canadiens se sentent protégés et en sécurité dans leurs quartiers et lieux de culte. Grâce aux efforts déployés par la représentante spéciale du Canada chargée de la lutte contre l'islamophobie et au Plan d'action canadien de lutte contre la haine, nous offrons aux communautés à risque une aide financière pour mieux protéger leurs lieux de rassemblement et organiser des activités locales destinées à toute la population et visant à lutter contre le racisme.

Nous encourageons les gens, les organismes et l'ensemble des communautés à consulter le Guide canadien pour comprendre et combattre l'islamophobie : Pour un Canada plus inclusif. Nous invitons aussi la population à agir concrètement pour prévenir et contrer la haine et la discrimination dans les communautés. Pour ce faire, on peut souligner le neuvième anniversaire de la tragique attaque survenue à la mosquée de Québec en posant des gestes de solidarité, tels que porter un carré de tissus vert qui peut se fabriquer chez soi comme le démontre la vidéo de la campagne du carré vert.

Aucune forme de racisme, que ce soit l'islamophobie ou autre, n'a sa place au Canada. Dans cet esprit de recueillement, pensons aux valeurs qui nous rassemblent en tant que Canadiens et Canadiennes. Notre engagement envers le respect, la justice et l'inclusion sera toujours plus fort que les forces qui s'exercent pour nous éloigner les uns des autres. »

SOURCE Patrimoine canadien

