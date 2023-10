OTTAWA, ON, le 12 oct. 2023 /CNW/ - Déclaration de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Affaires intergouvernementales et des Institutions démocratiques :

« Le Canada est solidaire des communautés juives du pays, qui se sentent particulièrement vulnérables à l'approche de l'appel à la mobilisation lancé par le Hamas dans le monde entier.

Nous sommes restés et resterons en contact étroit avec les leaders de la communauté juive de tout le pays.

Les députés de confession juive ont été en contact étroit avec les membres de la communauté et les dirigeants locaux, et nous ont fait part de leurs préoccupations. Leur apport a été inestimable.

Le Hamas est une organisation terroriste, et est inscrite en tant que telle dans la loi canadienne.

Il n'y a pas de place - et il n'y en aura jamais - pour la glorification de la violence ou de la terreur, ici au Canada ou dans le monde. Cela ne sera toléré sous aucun prétexte. Je suis en contact régulier avec les hauts responsables de la Gendarmerie royale du Canada afin de rester informé des efforts qu'ils déploient pour assurer la sécurité des communautés juives et de leurs institutions. Je suis convaincu qu'ils traitent ces questions avec la plus grande importance et qu'ils continueront à faire preuve d'une vigilance accrue autour des lieux importants pour la communauté juive.

Le ministre Virani et moi-même sont en rencontre cette semaine avec nos homologues provinciaux et territoriaux du ministère de la justice et de la sécurité publique. Nous aborderons la question de l'augmentation inquiétante des crimes haineux dont nous sommes témoins dans nos communautés et de la manière dont nous pouvons tous travailler ensemble pour lutter contre ce phénomène.

En tant que Canadiens, nous veillons les uns sur les autres. Nous prenons soin les uns des autres. Que ces principes nous guident pour soutenir la communauté juive du Canada en cette période extrêmement difficile.

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Renseignements: Personnes-ressources, Jean-Sébastien Comeau Attaché de presse et conseiller principal en communications, Cabinet de l'honorable Dominic LeBlanc, Ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, 343-574-8116, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]