GATINEAU, QC, le 26 sept. 2024 /CNW/ - L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Canada, a émis la déclaration suivante, alors que le Canada et la Norvège concluent la consultation ministérielle sur le traité contre la pollution plastique, qui s'est déroulée en marge de la 79e Assemblée générale des Nations Unies et avant la cinquième et dernière séance de négociation du Comité intergouvernemental de négociation (CIN-5) prévue en République de Corée plus tard cette année.

« Les plastiques sont produits et consommés à un rythme croissant, voyageant au-delà des frontières nationales, posant un risque pour les espèces sauvages et endommageant les écosystèmes. Des millions de tonnes métriques de pollution plastique pénètrent dans nos océans chaque année, ce qui laisse un héritage de répercussions environnementales pour les générations futures. Le Canada prend des mesures ambitieuses pour réduire la pollution plastique et aider les Canadiens à passer à une économie circulaire, et ce, en suivant un plan complet fondé sur des données probantes couvrant l'ensemble du cycle de vie des plastiques, en vue de garder les plastiques dans l'économie et hors de l'environnement. Mais nous ne pouvons pas simplement agir chez nous - la pollution plastique est un problème mondial qui ne fait que s'aggraver.

« Il y a deux ans, l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement (ANUE) a adopté à l'unanimité une résolution historique et ambitieuse visant à élaborer un nouvel instrument juridiquement contraignant sur la pollution plastique d'ici la fin de 2024. Depuis, le Canada a participé activement à l'élaboration de cet accord mondial, notamment dans le cadre de la quatrième séance du Comité intergouvernemental de négociation (CIN-4) en avril 2024, qui a réuni plus de 3 000 participants de partout dans le monde.

« Afin de poursuivre sur cette lancée, les gouvernements du Canada et de la Norvège ont organisé conjointement une consultation ministérielle sur le traité contre la pollution plastique cette semaine à New York, qui a aidé à déterminer les secteurs de convergence avant la CIN-5. Il s'agit là d'un élément crucial des négociations, et le Canada invite tous les États membres et les ministres à intensifier leurs efforts pour tracer la voie vers un accord mondial ambitieux et efficace visant à protéger la santé humaine et l'environnement contre la pollution plastique. Le Canada se réjouit à l'idée de travailler avec les autres États membres, les peuples autochtones, les partenaires intergouvernementaux et les intervenants afin de parvenir à une entente négociée définitive pour mettre fin à la pollution plastique lors de la dernière séance de négociation prévue (CIN-5), qui se tiendra en République de Corée en novembre prochain. »

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

